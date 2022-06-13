Ефимов: технополис «Москва» вновь стал лидером среди ОЭЗ и индустриальных парков России

Аналитики центра «Эксперт» вновь признали ОЭЗ «Технополис “Москва”» лидером Рейтинга инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон страны. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рейтинге учитывалась привлекательность площадки, ее инвестиционный потенциал и клиентоориентированность менеджмента. Также специалисты оценивали услуги и сервисы, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности и информационную политику управляющей компании.

«Особая экономическая зона Москвы по итогам 2021 года вновь возглавила рейтинг, став лучшей среди 120 площадок по локализации предприятий в России. Эксперты высоко оценили инвестиционный потенциал столичной ОЭЗ, где ежегодно растет объем вложений технологического бизнеса. Так, по итогам прошлого года резиденты технополиса более чем в три раза увеличили объем инвестиций по сравнению с 2020 годом, потратив на строительство и развитие производств почти 28,5 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

Возможности ОЭЗ Москвы привлекают новых инвесторов из различных отраслей.

«В 2021 году к технологическому сообществу присоединились производители медицинских изделий, фармацевтических препаратов, разработчики программного обеспечения, вычислительной техники, специалисты в области обработки и хранения данных. В прошлом году они уже вложили в создание и развитие своих предприятий более 9,1 миллиарда рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московская ОЭЗ постоянно развивает инфраструктуру и сервисы. Это дает инвесторам все более широкие возможности для комфортного ведения бизнеса, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

«Значимым событием 2021 года стало открытие трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов на зеленоградской площадке “Алабушево” общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Технологические компании получили возможность не только строить там заводы с нуля, но и арендовать готовые современные пространства, что сокращает сроки запуска проектов и требует меньше вложений», – рассказал директор ОЭЗ.

Услуги технополиса постоянно расширяют и переводят их в современный формат. Единая экосистема ОЭЗ включает в себя консалтинг, инновационную инфраструктуру, транспорт и логистику, хозяйственное обеспечение и цифровизацию многих процессов. В 2021 году для удобства резидентов более 150 сервисов перевели в режим одного окна, также был внедрен электронный документооборот.

Подбор производственного персонала и организация стажировок стали ключевым проектом технополиса. В 2021 году на сайте ОЭЗ Москвы опубликовали свыше 100 вакансий резидентов и обработали почти 400 резюме соискателей с последующим трудоустройством успешных кандидатов. Кроме того, в прошлом году более 240 студентов прошли стажировку по разным специальностям в 20 компаниях ОЭЗ.

В технополисе развивают кооперацию между резидентами, которые совместно работают над импортозамещением продукции в области микроэлектроники, медицинского оборудования и других отраслей.