Заседание ФРС: одна цифра меняет все

Вышедшие в США данные по инфляции настолько разочаровали участников рынка, что буквально за пару сессий был стерт весь рост за последний месяц. Индекс широкого рынка S&P 500 на высокой скорости погрузился на 7% - показав самое сильное снижение с марта.

Инфляция в США в мае, напомним, вопреки ожиданиям не только не замедлилась, но и, наоборот, ускорилась. Общая инфляция составила 8,6%, а базовая - за вычетом цен на энергоносители и продовольствие - 6%.

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До этого трейдеры пытались убедить себя и всех окружающих, что пик инфляции пройден, и даже долговой рынок, который редко ошибается, также отыгрывал эту историю - доходности трежерис шли вниз.

Однако на деле это оказалось не так. Как говорится - лучше не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Впрочем, рынок сейчас настолько неликвидный, что сильные движения уже никого не удивляют - маркетмейкеры спокойно играют свою игру.

И тем не менее, с учетом последних событий еще больше внимания будет приковано к Федеральной резервной системе, чье заседание состоится на этой неделе. Ранее регулятор неоднократно утверждал, что главной задачей для него является победа над ростом цен. Что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на этот раз? Ведь на горизонте уже откровенно маячит рецессия. Как бы то ни было, очевидно, что участники рынка с тревогой ждут ястребиных заявлений.

Доходности двухлетних казначейских облигаций - одного из наиболее чувствительных индикаторов настроений рынка относительно ужесточения политики - достигли сегодня максимума за 15 лет - поднявшись к отметке в 3,2%. Что любопытно, они снова почти сравнялись с доходностью десятилеток - разница составляет всего одну десятую процента.

Напомним, что инверсия кривой доходностей - когда короткие ставки выше длинных - это самый точный индикатор грядущего экономического спада. Однако, как мы помним, ранее весной инверсия уже случилась, и повторение такой конфигурации через пару месяцев - это большая редкость.

Нельзя не отметить и то, что предстоящее заседание Федрезерва будет сопровождаться еще и макроэкономическими прогнозами: по темпам роста ВВП, инфляции и будущих повышений процентных ставок.

Ну а пока паника вслед за фондовыми площадками распространяется и на другие рынки, в частности на рынок нефти. Если на прошлой неделе цена смеси Brent превышала 124 доллара, то сегодня опускалась ниже 120. И хотя фундаментальных изменений не произошло, трейдеры избавляются от всего, что только можно.

Тотальный Risk off - когда ценность имеет только кэш - сейчас это главный торговый принцип, но все может измениться в любой момент.

