Акции дня: трейдеры скупают акции «Юнипро» после новостей о продаже компании

Бумаги российской генерирующей компании «Юнипро» взлетели на +21,66% до 1,55 руб. по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 14 июня. В течении сессии рост превышал 30%, но затем замедлился.

Интерес к акциям подогрела новость газеты «КоммерсантЪ» о намерении основного акционера «Юнипро» финской компании Fortum (через немецкую «дочку» Uniper контролирует 83,8% акций «Юнипро») продать все российские активы до 1 июля. В Fortum в свою очередь информацию не подтвердили и заявили, что не комментируют рыночные слухи. Как считают эксперты, покупателями могут стать «Газпром» через «Газпромбанк», «Интер РАО», «СУЭК» или «НОВАТЭК». Сумма сделки может составит 1,5-2 млрд долларов, то есть 1,5-2 рубля за акцию «Юнипро».

О возможной продаже акций компании было известно и ранее, но сроки потенциальной сделки не оглашались. Эта новость может стать неплохим драйвером для акций «Юнипро» в ближайшие недели, считают эксперты «БКС Мир инвестиций». Если сумма сделки окажется реальной, то акционеры могут претендовать на ощутимую премию к рыночной цене, полагают аналитики.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,19% до 2289,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,26% до 1272,06 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:58 мск составила 123,94 долларов за баррель (+1,37%). Российская валюта укреплялась – 56,6 руб. за доллар.