Автомобиль в России больше, чем автомобиль

Личный автомобиль стал одним из атрибутов российского жизненного стандарта, а возможность его приобрести и им пользоваться — тем фактором, который для многих россиян является причиной привлекательности в целом российской жизни. Хорошая тачка – мерило успеха и твоего социального уровня. Если помним, то невозможность иметь автомобиль в каждой семье была одной из причин непривлекательности жизни советской.

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В 90е годы, несмотря на общий экономический спад, производство автомобильного транспорта ни разу не падало ниже 1 млн штук в год, кстати, как и впоследствии (кроме провального 2009, вызванного мировым кризисом). Импорт как подержанных, так и новых иномарок был тоже на уровне.

И вот в этом году мы имеем все шансы этот уровень недобрать, по объективным, правда, причинам. Кстати, надо заметить, положение в отрасли в целом было в последнее десятилетие не очень стабильным: после рекордного 2012-го (больше 2 млн), производство упало, как и размер производимой добавленной стоимости.

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Однако, без возможности перемещений в такой большой стране, как Россия, с настроениями людей может быть не очень. Потребность в перемещениях особенно возросла в этом году в связи с ограничениями полетов – добраться в южные города логичнее на автотранспорте, однако как принимать решение о путешествии, если ты не знаешь, сможешь ли потом поменять запчасти.

Поэтому сохранение и перезагрузка автомобильной отрасли задача как социальная, так и экономическая. К вопросам личного транспорта добавляются вопросы общественного и грузового коммерческого – два последних критически важны для логистики.

Если этот год мы протянем на запасах (благо, основная часть автопарка — подержанные иномарки), то чтобы перенести следующие годы, надо крепко задуматься в целом о судьбе российского авторынка. Есть путь открыть доступ массовому потоку подержанных машин из-за рубежа, однако так мы вновь останемся в зависимости и при каждом новом внешнем обострении будем иметь проблемы с поставками.

Более приоритетным представляется путь создания собственных компетенций, которых в России почти никогда и не было. Не было потому, что еще в советское время приоритет отдавался общественному транспорту, а не личному. Но сейчас то ситуация другая.

Выходом из ситуации могла бы стать программа создания собственной автокомпонентной отрасли, которая сосредоточилась бы на критических узлах и агрегатах и базовых деталях. Более того запчасти можно производить не только для отечественных машин, но и для тех самых подержанных иномарок – представьте, какой это рынок, который сейчас занят производителями из Польши, Китая, Кореи.

Затраты на программу составили бы несколько сотен миллиардов рублей заемных средств, но эффект обернется сторицей. Доходность этой отрасли и спрос по сути гарантированы. Эффект технологической модернизации внесет существенный вклад в ВВП, а количество рабочих мест увеличится на десятки тысяч. Вариант почти беспроигрышный.

А впоследствии мы уже сможем наши предприятия локализовывать за рубежом, как по компонентам, так и по готовой продукции, что поможет увеличить объем автоэкспорта.

Вопрос сейчас в менеджменте – решимся или не решимся честно сделать рывок в одной из отраслей, которая определяет российское бытие в целом. Цель есть, препятствий не очень много, главное не завязнуть в спорах и не упустить момент.