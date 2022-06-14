Азиатские рынки посыпались после того, как на Уолл-стрит пришли «медведи»

Азиатско-тихоокеанские рынки ценных бумаг дружно пошли вниз вслед за мощным обвалом на Уолл-стрит, ставшим сигналом прихода в Америку медвежьего рынка. На инвесторов в разных странах сильно повлияла возможность более агрессивного, чем ожидалось, повышения ставки центральными банками.

Японский индекс Nikkei 225 и китайский CSI 300 во вторник дружно потеряли по 2%. Однако это падение - ничто по сравнению с обвалом в Австралии, где S&P/ASX 200 рухнул на 4,6%.

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Падение на азиатско-тихоокеанских биржах стало следствием «черного» понедельника на Уолл-стрит, в ходе которого индекс S&P 500 обвалился почти на 4% до самого низкого уровня с начала 2021 года. Сейчас он на 22% ниже пика, достигнутого в январе этого года. Такое поведение главного индекса свидетельствует о приходе «медведей».

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Очередную очень мощную распродажу акций в масштабах всей планеты спровоцировали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, 10 июня. В результате роста цен на топливо и продукты потребительские цены в мае взлетели на 8,6% по сравнению с маем 2021 года. Резкий всплеск инфляции вызвал опасения, что главный американский банк – ФРС прибегнет к сверхмощному повышению учетной ставки на 0,75%.

Экономисты Goldman Sachs повысили прогноз о повышении ставки и в июне, и в июле на 0,75% и предупредили, что если действия ФРС ответят ожиданиям рынка, это «будет означать дальнейшее существенное давление на рост».

Рынки фьючерсов показали, что инвесторы ожидают роста ставки к концу 2022 года на 3,5%. Для сравнения: текущий прогноз составляет 0,75-1%. Между тем, не далее как на прошлой неделе рынки ждали повышения ставки по итогам текущего года всего лишь на 2,9%.

«Ни инфляция, ни экономика не дают достаточно четких сигналов замедления роста для того, чтобы ФРС отказался от агрессивных действий»,- приводит Financial Times слова Стива Инглендера, главы отдела макростратегии по Северной Америке в Standard Chartered. Он также добавил к своему комментарию, что в StanChart не исключают вероятности повышения ставки даже на 1%.

Усиление ожиданий более резкого повышения учетной ставки ФРС повысило и ставки по правительственному долгу при одновременном снижении цены облигаций. На сегодняшних торгах на азиатских биржах ставка по американским десятилетним облигациям составила 3,356%. Это совсем немного ниже пика, достигнутого 13 июня и ставшего максимумом с 2011 года.

Особенно сильно отреагировали на резкий рост ожиданий более мощного повышения ставки рисковые активы, включая акции технологических компаний и криптовалюты. Гонконгский индекс Hang Seng Tech сегодня понизился почти на 2% после того, как американский «коллега» Nasdaq Composite вчера закрылся почти с 5-процентным снижением. Снижение с начала года на Nasdaq превысило 30%.

Биткойн 14 июня опустился до 21616 долларов, т.е. без малого на 7%. Наиболее распространенная криптовалюта в 2022 году подешевела уже на 50 с лишним процентов.

От европейских рынков сегодня экономисты ожидают ослабления продаж акций и даже незначительного роста. По прогнозам Euro Stoxx 50 прибавит 0,2%, FTSE 100 – 0,4%, а S&P 500 – 0,6%.