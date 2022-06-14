Благосостояние жителей планеты в прошлом году выросло на $26,2 трлн

Совокупный объем глобального благосостояния частных лиц в 2021 году увеличился на рекордные за последние 20 лет 10,6% ($26,2 трлн) и достиг $530 трлн. Объем реальных активов, принадлежащих населению, по итогам прошлого года оценивался в $256 трлн, что составляет примерно половину всего частного капитала, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на доклад Boston Consulting Group (BCG).

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«В денежном выражении население Земли стало богаче на $26,2 трлн, рекордными темпами примерно за 20 лет», — отметила партнер BCG и соавтор доклада Анна Закжевски.

На рост благосостояния в наибольшей степени повлиял скачок мировых фондовых рынков, спрос на реальные активы (недвижимость, ювелирные изделия, предметы искусства и т.д.) тоже повысился — на 9,4%.

Максимальный прирост благосостояния продемонстрировала Северная Америка (+$15 трлн). На самый богатый регион мира приходится 57% глобального благосостояния. Частный капитал в Азии (без учета Японии) вырос в прошлом году на $5,1 трлн, в Западной Европе — на $3,1 трлн, в Японии — на $0,9 трлн, в Африке — на $200 млрд.

По прогнозу аналитиков BCG, общемировая инфляция в 2022 году может достичь 5,5%, однако затем показатель вернется на уровень 2%, на котором будет находиться с 2023 по 2026 годы, глобальные фондовые индексы будут расти в среднем на 7% в год.

По объему хранящихся финансовых активов жителей других стран Швейцария может уступить первое место Гонконгу уже в 2023 году, а к 2026-ому может потерять и вторую строчку, отдав ее Сингапуру.

