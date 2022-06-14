Доходы российских регионов за первые пять месяцев 2022 года побили исторический рекорд

Доходы бюджетов регионов РФ с января по май выросли на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,2 триллиона рублей.

Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на «Ведомости».

Отмечается, что по данным рейтингового агентства АКРА, которое произвело соответствующие расчеты на основе информации Единого портала бюджетной системы, доходы регионов за первые пять месяцев года побили исторический рекорд. Годом ранее показатель составлял 5,6 трлн руб.

Согласно исследованию АКРА, лидерами по росту бюджетных доходов стали Кемеровская область (170%), Хакасия (120%) и Новгородская область (85%).

Собственные доходы регионов, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30%, до 5,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее, указывает агентство. Рост обеспечен преимущественно ускорением поступлений по налогу на прибыль, которые увеличились на 40%, с 3 трлн до 4,2 трлн руб., уточняют аналитики.

Расходы региональных бюджетов за пять месяцев года в общей сложности выросли на 13% — с 5,2 трлн до 5,8 трлн руб. Профицит превысил положительный результат первых пяти месяцев 2021 года почти в три раза.

Ранее «Эксперт» писал о том, что объем доходов федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года, согласно докладу Счетной палаты, составил 7,17 трлн рублей, увеличившись почти на 1,9 трлн рублей, или на 35,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года.