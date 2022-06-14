En+ Group научит управлению репутацией

В начале июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения, предполагающую разделение на бакалавриат и магистратуру. Двадцать лет назад имплементируя эту модель Министерство образования исходило из того, что лучшие студенты могли учиться за границей и максимально реализоваться. Однако это привело к тому, что часто лучшие студенты уезжали заграницу находили там высокооплачиваемую работу и оставались.

Другая проблема в том, что не все специальности можно освоить в культурной и языковой среде за рубежом. Например – гуманитарные специальности, связанные с русским языком, обществом, социумом для работы в стране качественно можно получить только в России. Именно поэтому российские компании все чаще обращают внимание на эту сферу именно здесь.

Например, в En+ Group совместно МГУ запускает программу МВА по управлению репутаций для молодых специалистов. Двухлетняя программа бизнес-обучения MBA по направлению «Управление репутацией» будет запущена на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Оплату обучения возьмет на себя компания En+ Group, после прохождения курса студенты будут трудоустроены на предприятия металлургического и энергетического секторов группы.

Это не первый образовательный проект компании En+ Group. О важности развития образования регулярно говорит основатель компании Олег Дерипаска. Так, были запущены программы для будущих IT-специалистов «Академия IT» и собственная масштабная стипендиальная программа, партнерами которой являются более 50 образовательных учреждений из 10 регионов России. Помимо этого, у группы есть совместная образовательная программа «Цифровая экономика» с Центром компетенций НТИ на базе «МЭИ». En+ Group также поддерживает такие мероприятия, как Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, «Робофест» и ряд других проектов. На протяжении многих лет компания активно ведет различные образовательные программы, направленные на подготовку инженерно-технических специалистов.

Заявки на обучение могут подать молодые люди от 23 до 35 лет с полным высшим образованием и знанием английского языка не ниже уровня Upper Intermediate (B2). Зачисление на программу проходит по итогам трехэтапного отбора, основанного на вступительных экзаменах. Сроки подачи на участие в программе – до 15 августа 2022 года. Занятия будут проходить online-формате. В конце второго года обучения предусмотрена обязательная практика на предприятиях En+ Group.

Курс основан на фундаментальных процессах преподавания философского факультета МГУ. Практические семинары будут вести ведущие эксперты по связям с общественностью, в числе которых - действующие руководители в области коммуникаций из En+ Group, а мастер классы – известные блогеры, журналисты и руководитель PR-агентств. Студентов обучат теории аргументации и созданию смыслов, основам управления корпоративными коммуникациями, репутационному менеджменту, антикризисным коммуникациям и информационному праву.