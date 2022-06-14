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«Газпром» не дает рынку акций падать. Но фишка не в этом

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 июня 2022, 12:32

Акции «Газпрома» в рамках преддивидендного ралли мощно идут вверх, не давая упасть Индексу Мосбиржи. А событием дня стал 20-процентный рост энергетической компании «Юнипро».

КОЛЛАЖ ТАМАРЫ ЛАРИНОЙ

Российский рынок акций начал день со снижения, отыгрывая общемировой негатив. Масштабные распродажи на зарубежных биржах стали явно указывать на то, что мир стоит на пороге очередного финансово-экономического кризиса. 

Слишком мягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых центробанков, накачивание экономик ничем не обеспеченными деньгами в совокупности с ростом цен на энергоносители привела к рекордной за последние десятилетия инфляции в мире. Уже не осталось сомнений, что темпы роста мировой экономики резко замедлятся.

В такой ситуации крупный капитал традиционно «уходит в доллар», сокращая в портфелях долю акций и товарных фьючерсов. 

Из-за падения цен на металлы сегодня в уверенном минусе торгуются акции металлургов, включая бумаги «Норильского Никеля».

Однако в «красную» зону Индекс Мосбиржи не пускают акции «Газпрома», к полудню взлетевшие более чем на 3%. Похоже, что в бумаге началось так называемое «преддивидендное ралли» - акции газовой монополии активно скупаются для получения огромных дивидендов за прошлый год. Дивидендная доходность акций «Газпрома», то есть отношение размера выплат к цене акции, превышает 16%.

Техническая картина по «Газпрому» благоприятна для «быков». Бумага смогла закрепиться выше сильного сопротивления 300 руб., и теперь следующая преграда расположена в районе 345 руб. за акцию.

Но фишкой сегодняшнего дня стали акции энергетической компании «Юнипро», взлетевшие на 20%. Драйвером этого движения стала новость о том, что финская Fortum намерена продать свой пакет акций «Юнипро». Среди претендентов на покупку называют «Газпром», «Интер РАО», СУЭК, «НоваТЭК».

В плюсе торгуются акции Сбера и ВТБ, где продолжает отыгрываться пятничное снижение ключевой ставки Банка России. Трейдеры ждут роста выручки банковского сектора из-за оживления рынка кредитования.

В целом Индекс Мосбиржи по итогам первых двух часов торгов прибавляет около 0,5%. Но картина по российскому рынку акций остается неизменной: затяжной боковик 2200-2450 пунктов по Индексу Мосбиржи сохраняется.
 