«Газпром» не дает рынку акций падать. Но фишка не в этом

Российский рынок акций начал день со снижения, отыгрывая общемировой негатив. Масштабные распродажи на зарубежных биржах стали явно указывать на то, что мир стоит на пороге очередного финансово-экономического кризиса.

Слишком мягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых центробанков, накачивание экономик ничем не обеспеченными деньгами в совокупности с ростом цен на энергоносители привела к рекордной за последние десятилетия инфляции в мире. Уже не осталось сомнений, что темпы роста мировой экономики резко замедлятся.

В такой ситуации крупный капитал традиционно «уходит в доллар», сокращая в портфелях долю акций и товарных фьючерсов.

Из-за падения цен на металлы сегодня в уверенном минусе торгуются акции металлургов, включая бумаги «Норильского Никеля».

Однако в «красную» зону Индекс Мосбиржи не пускают акции «Газпрома», к полудню взлетевшие более чем на 3%. Похоже, что в бумаге началось так называемое «преддивидендное ралли» - акции газовой монополии активно скупаются для получения огромных дивидендов за прошлый год. Дивидендная доходность акций «Газпрома», то есть отношение размера выплат к цене акции, превышает 16%.

Техническая картина по «Газпрому» благоприятна для «быков». Бумага смогла закрепиться выше сильного сопротивления 300 руб., и теперь следующая преграда расположена в районе 345 руб. за акцию.

Но фишкой сегодняшнего дня стали акции энергетической компании «Юнипро», взлетевшие на 20%. Драйвером этого движения стала новость о том, что финская Fortum намерена продать свой пакет акций «Юнипро». Среди претендентов на покупку называют «Газпром», «Интер РАО», СУЭК, «НоваТЭК».

В плюсе торгуются акции Сбера и ВТБ, где продолжает отыгрываться пятничное снижение ключевой ставки Банка России. Трейдеры ждут роста выручки банковского сектора из-за оживления рынка кредитования.

В целом Индекс Мосбиржи по итогам первых двух часов торгов прибавляет около 0,5%. Но картина по российскому рынку акций остается неизменной: затяжной боковик 2200-2450 пунктов по Индексу Мосбиржи сохраняется.

