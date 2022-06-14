«Газпром» ограничит прокачку газа по «Северному потоку»

В «Газпроме» предупредили, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.

В этой связи поставки «голубого топлива» по «Северному потоку» сейчас могут быть обеспечены в объёме до 100 млн кубометров в сутки вместо 167 млн кубов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Газпром».

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – говорится в заявлении российского газового монополиста.

Как ранее писал «Эксперт», планы по увеличению производства СПГ в России остаются неизменными. Но для того, чтобы их не пришлось пересматривать уже в ближайшем будущем, государству, возможно, следует консолидировать компании для создания отечественной технологии крупнотоннажного сжижения газа.

