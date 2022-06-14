Как вызвать эвакуатор, если сломался автомобиль

В ходе эксплуатации авто зачастую появляется потребность в использовании эвакуатора – спецтехники, которая может быстро доставить транспортное средство в гараж, на станцию технического обслуживания или парковку. Такая необходимость возникает по разным причинам, включая следующие:

заглохший двигатель или заблокированный замок зажигания;

вылет в кювет в результате аварии;

неисправность рулевой системы или блокировка колес;

застревание авто зимой в глубоком сугробе.

Современная эвакуационная техника evacuatormoskva.ru способна перевозить самые разные виды транспорта: и седаны, и крупногабаритные внедорожники, и грузовики, и мотоциклы, и снегоходы, и микроавтобусы.

Если автомобиль заглох посреди дороги, то наиболее простой выход из этой ситуации заключается в вызове эвакуатора, который прибудет спустя короткое время и предоставит необходимую помощь. Когда машина попадает в серьезную аварию или вылетает в кювет, утрачивая способность перемещаться самостоятельно, единственный выход состоит в обращении в службу эвакуации, которая работает круглосуточно. В крупных компаниях имеется многочисленный автопарк спецтехники, располагающейся в разных районах для сокращения времени прибытия по вызову.

Стоимость услуг эвакуатора определяется типом транспорта, нуждающегося в перевозке, и расстоянием (чем больше спецтехника удалена от клиента, тем дороже обойдется вызов). Однако в целом эти услуги вполне доступны практически всем автомобилистам.

Чтобы вызвать спецтехнику, надо сообщить диспетчеру следующие сведения:

местоположение автотранспортного средства и характер его повреждений;

марка и модель машины;

место, в которое требуется доставить автомобиль.

При отсутствии возможности назвать точный адрес (к примеру, если машина заглохла посреди поля) нужно указать ориентиры, по которым водитель эвакуатора сможет добраться до клиента. Осуществлять координацию действий до момента прибытия спецтехники автовладелец может через диспетчера при помощи своего мобильного телефона.

Помимо вызова эвакуатора по телефону сделать заказ можно посредством отправки онлайн-заявки через вебсайт компании. Затем автовладельцу остается только дождаться эвакуатора, который доставит транспорт в нужное место.