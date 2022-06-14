Херсонских предпринимателей освободят от необходимости платить налоги Киеву

Военно-гражданская администрация Херсонской области начала ставить на учет предпринимателей региона. Таким образом, компании и бизнесмены смогут не платить налоги по украинскому законодательству и получат возможность выбирать между двумя видами налогообложения.

Как сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, постановка на учет местного бизнеса ведется с 7 июня.

«Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщает о начале процедуры постановки на учет юридических лиц и предпринимателей. В течение дня после постановки на учет необходимо открыть расчетный счет в отделении уполномоченного банка», — указывается в сообщении.

Поясняется, что после постановки на учет бизнесмены освобождаются от необходимости перечислять платить налоги и сборы, установленные украинским законодательством. «Поставленные на учет лица применяют один из режимов налогообложения: налог с оборота или единый налог», — уточняет ВГА.

Отмечается, что формы отчетности максимально упрощены.

«С момента постановки на учет юридические лица, физические лица — предприниматели освобождаются от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством Украины», — подчеркивается в сообщении.

Россия установила контроль над Херсонской областью в марте, а в апреле там была создана военно-гражданская администрация. Ее представители регулярно заявляют, что регион намерен войти в состав Российской Федерации. По словам главы ВГА региона Владимира Сальдо, большинство жителей Херсонской области поддерживают эту идею. Он отметил, что в настоящее время продолжаются все необходимые консультации с юристами, а также представителями «центральных ведомств РФ».

Ранее «Эксперт» писал о том, что жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, выдали первые российские паспорта.

В конце мая Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины действует упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.