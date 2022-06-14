Кинотеатрам поможет Пушкин

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил сегодня, что российские кинотеатры могут рассчитывать только на «будущую мощь отечественного кинопроизводства», так как на данный момент предложенные меры господдержки не совпали с их ожиданиями.

По его словам, сетям кинотеатров из сегмента малого и среднего бизнеса будет предложено воспользоваться льготным кредитованием на срок до одного года по ставке до 15%. Также он напомнил, что с февраля кинотеатры вошли в программу «Пушкинская карта», в рамках которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут, в том числе, бесплатно смотреть российские фильмы за счет федерального бюджета. Лимит ограничен 5 тысячами рублей.

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«Пятерочка» вместо синематографа

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, предложенные меры не вполне совпадают с тем набором финансовой поддержки, на который рассчитывал кинопрокат. И хотя «государство, по сути, предложило кинотеатрам выживать в новых условиях самостоятельно, некоторые “подпорки” все же были даны», цитирует Борис Титова агентство ТАСС. В то же время уполномоченный уверен, что в предстоящие месяцы определенный спад в отрасли, связанный с прекращением выпуска в российский прокат голливудских новинок, просто неизбежен.

О том, что ситуация с индустрией кинопроката тяжелая, в России говорят уже не первый месяц. Отказ западных компаний поставлять фильмы в РФ, в котором есть и положительная сторона, связанная с прекращением бомбардировки отечественного зрителя «западными ценностями», может привести к тому, что сборы отечественного кинопроката с 10,325 млрд долларов в 2021 году могут опуститься на до 6,142 млрд рублей в 2022-м. Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, если до конца текущего года достойных и интересных релизов российского кино не станет заметно больше, то совокупный убыток достигнет более 11 млрд рублей.

В комментарии «Эксперту» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Михаил Малахов отметил, что в связи со столь значительным ущербом, озвученные Борисом Титовым меры будут абсолютно недостаточными.

«Мы общались с Борисом Юрьевичем около 2 месяцев назад. Команда Титова из всех, с кем мы разговаривали, была сама заинтересованная. Но видно, даже он понял, что рассчитывать нам не на что. Да и если говорить про кредиты, то, во-первых, они не такие уж и дешевые. А во-вторых, мы закредитованы еще с пандемии. Нам же нужны субсидии», — отметил он.

Михаил Малахов заявил, что АВК обращались как в Правительство РФ, так и региональные органы власти, надеясь на их поддержку. Сам он, являясь представителем Тамбовской области в Ассоциации написал письмо исполняющему обязанности губернатора региона от имени пяти кинотеатров области. На данный момент контакт с властями найден, но меры пока не приняты. Время идет, а реальная помощь кинотеатрам оказана лишь в некоторых субъектах федерации.

В данном контексте можно упомянуть Санкт-Петербург, Нижегородскую области и Москву, где на проблему обратил внимание лично Сергей Собянин. «Самая существенная помощь была именно в Нижегородской области. Объясню на нашем примере. У нас в Тамбове четыре кинотеатра расположены в ТЦ и один — отдельно стоящий. То есть у них разные формы собственности, и понятно, что основные расходы — аренда, коммунальные платежи и содержание персонала. И конечно, никто не может отменить арендные платежи. Однако в Нижегородской области были конкретные денежные субсидии на сотрудников и по МРОТ, кажется, до конца года. Вот это — реальная поддержка», — подчеркнул Михаил Малахов.

Он подтвердил, что падение валовой выручки кинотеатров достигает порядка 70-80%. Однако для АВК это не самое главное. «Мы, конечно, в первую очередь выступаем за сохранение рабочих мест, их более 35 тысяч по стране. И надеемся на решение вопроса с коммунальными и арендными платежами. Например, на их обнуление. Знаете, это допустимо. Однако даже по своему кинотеатру я знаю, что проблема циклична. Мы обратились в город, объяснили проблему, в городе нам ответили, что у них у самих проблемы с бюджетом. Я им сказал, что тогда мы закроемся, а в ответ: “Ну, и что? Откроется Пятерочка”. Такой вот юмор у чиновников. Мы, конечно, не допустим закрытия, но сейчас нам, действительно, очень тяжело», — констатировал Михаил Малахов.

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Репертуар необходимо дифференцировать

Впрочем, некоторые сети кинотеатров считают, что меры, в том числе озвученные Борисом Титовом, смогут помочь индустрии, хотя бы в ближайшее время. Так, в пресс-службе «КАРО» (управляет 35 кинотеатрами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Сургуте) позитивно оценили введение «Пушкинской карты». Одновременно в компании рассчитывают, что в ближайшее время будет принят еще ряд инициатив, направленных на поддержку отрасли.

«Все уже оказанные меры поддержки работают и помогают поддерживать киноотрасль. Каждое такое решение, будь то помощь от Министерства культуры РФ, правительства или местных властей критично важны для нас. Проект по внедрению “Пушкинской карты” отличный. Карта пользуется большой популярностью в регионах, которые особенно страдают в этот кризис, там фиксируются самые серьезные убытки», — заметили рассказали в пресс-службе корреспонденту «Эксперта».

В «КАРО» подчеркнули, что текущий спад в отрасли равноценен уровню первого месяца после начала пандемии коронавируса в России. При этом столь резкое падение невозможно быстро компенсировать.

«Считаем, что мы просто обязаны сохранить отрасль и не имеем морального права на уныние. Мы законсервировали часть залов в наших крупнейших мультиплексах. Возможно, закроем несколько небольших площадок. В целом мы стараемся сохранить все площадки по максимуму», — добавили в компании.

Основной задачей для «КАРО» сейчас стала дифференциация репертуара: было добавлено больше национального и нишевого контента, открыты другие сайд-проекты, проводятся ретроспективы и трансформация онлайн-контента в офлайн.

«В этом году должно выйти около 50 отечественных картин. Главное, наладить их промо. Что касается мер поддержки бизнеса — важны и субсидии, и другие способы, среди которых обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, гранты на производство кино, поддержку, нацеленную на продвижение отечественного контента. Мы продолжаем работу с профильными министерствами, смотрим на реакцию аудитории на новый контент», — заключили в «КАРО».