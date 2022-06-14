Крах монетарного эксперимента Японии

Сначала это сделала Федеральная резервная система, а затем через несколько лет и после длительного сопротивления на этот шаг пошел ЕЦБ, а также Банк Англии и так далее. Мы неоднократно говорили, что такая политика очень опасна, так как порождает долговые пузыри, массу других побочных эффектов и из нее нельзя нормально выйти, если не сделать это вовремя.

Но первооткрывателем в этих монетарных экспериментах была все же Япония. И именно эта страна сейчас испытывает наибольшие сложности с функционированием финансового механизма и по сути терпит крах эксперимента над монетарной и экономической теорией.

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Напомним, именно Банк Японии первым начал печатать деньги и опустил ставки сначала до нуля, а потом и в минус. И именно этот ЦБ занимался и продолжает заниматься всякими откровенно говоря финансовыми извращениями: является едва ли не единственным покупателем бондов на долговом рынке, скупает ETF на акции, становясь по сути крупнейшим акционером всех японских компаний, более того, регулятор даже занимается контролем доходности облигаций, скупая их в дополнительных объемах, если показатель выходит за установленные рамки в 0,25% по десятилетним бумагам.

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Сейчас главным внешним признаком хаоса выступает обвал местной валюты иены - накануне она обвалилась до минимума с конца прошлого столетия и стремительно дешевеет с самого начала года.

Кстати, если кто не в курсе, это Бен Бернанке придумал эти монетарные фокусы. Печатание денег в его работах должно было решить проблему дефляции в Японии, и именно эту идею он там и продвигал. Ну и уже потом под его руководством ФРС впервые запустил QE в США.

Но речь о другом. На фоне краха валютного рынка Банк Японии в панике пытается сделать хоть что-то. И накануне он снова пытался ограничить рост доходности облигаций (защищает уровень в 0,25%). Для этих целей он купил государственных облигаций на сумму более 1,5 трлн иен.

Как отметил Джордж Саравелос из Deutsche Bank в своей заметке под названием «Принтер работает на перегрузке», если нынешние темпы покупок сохранятся, то в июне ЦБ купит примерно 10 триллионов иен. Чтобы представить эту цифру в контексте, это примерно эквивалентно тому, если бы ФРС проводил количественное смягчение на сумму более 300 миллиардов долларов в месяц (с поправкой на ВВП).

И да, в попытке остановить крах иены, Банк Японии периодически угрожает провести интервенции, но это все не вызывает доверия, ведь по сути сам ЦБ и является причиной слабости валюты.

Что еще более интересно, Банк Японии печатает деньги в то время, как другие крупные ЦБ ужесточают политику. Более того, чем сильнее растет инфляция - тем больше он печатает. Все почему? Потому что вся его политика долгие годы сводилась к одному - в любой непонятной ситуации - печатай. Как уже было сказано в начале, эта политика в реальности не имеет так называемой exit strategy. И это тупик.

Все это приводит нас к нескольким вопросам.

Может ли Банк Японии передумать и пересмотреть свою текущую политику, и что будет в таком случае с иеной?

Банк Японии может захотеть спровоцировать инфляцию, но как это сделать, не вызвав полный системный коллапс?

И наконец, что произойдет, если иена рухнет, и внутренние держатели сбережений, деноминированных в иенах, начнут массово переходит в доллары или другие валюты?

Учитывая стремительность развития событий, возможно, ответы хотя бы на часть этих вопросов мы получим уже в обозримом будущем.

