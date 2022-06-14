Кто в теремочке живет: новый закон о персональных данных усложнит сделки с недвижимостью

Госдума готовится к рассмотрению во втором чтении законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян, среди положений которого есть ограничение на выдачу информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Опрошенные «Экспертом» юристы уверены, что без внесения поправок, касающихся в том числе безграничного доступа банков к таким данным, сделки с недвижимостью значительно усложнятся, а потенциальные покупатели могут потерять значительные денежные суммы.

Новый законопроект об усилении защиты персональных данных россиян предполагает сразу несколько запретов, введение которых уже негативно воспринято различными экспертными сообществами.

Так, например, ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних россиян в банковском сообществе воспринимается серьезным препятствием для развития цифрового банкинга для возрастной категории, наиболее быстро присоединяющейся к экономически активному населению страны. Так, например, в Банке России уже заявили, что считают целесообразным допустить такую практику в определенных случаях, регламентированных законом. Схожей позиции придерживаются в Национальном совете финансового рынка (НСФР), указывая на то, что с принятием такого законопроекта молодежь, которая по закону в этом возрасте уже может заниматься предпринимательской деятельностью с согласия родителей, будет отрезана от дистанционного банкинга.

Вместе с тем большинство экспертов из отраслей, которые законопроект напрямую затронет при его принятии, считают правильным сам смысл будущей правовой нормы — ведь с защитой персональных данных в России дела по-прежнему очень плохо, о чем явно говорят все недавние утечки. Но и сама культура обращения с ними все еще находится в зачаточном состоянии.

«По большому счету очень немногие россияне задумываются о том, где и в каком объеме в интернете распространены и вообще доступны их персональные данные. Та небольшая группа лиц, которая максимально их закрывает везде, где можно, все равно сталкивается со спам-звонками», — говорит управляющий партнер ЮРКОМКомпани, председатель комитета по налоговой политике и аудиту Московской Торгово-промышленной палаты Юлия Зазуля.

Хата с краю

Но самым существенным осложнением в случае принятия нового порядка ограничений эксперты называют дополнительные барьеры при проведении сделок с недвижимостью, в том числе — одобрении ипотеки. Ведь в соответствии с новыми правилами, которые предполагаются законопроектом, при формировании запроса на получение выписки из ЕГРН уполномоченное ведомство должно будет получить согласие владельца недвижимости, в отношении которой такая выписка запрашивается. Из-за этого нынешние 30-секундные сроки, в течение которых происходит предварительное одобрение электронных ипотечных заявок, навсегда уйдут в прошлое. На вторичном рынке та же норма может создать дополнительные убытки как для продавцов, так и для покупателей.

«В текущем виде новый закон чреват дополнительными препятствиями при оформлении ипотеки или прямой сделки купли-продажи недвижимости. Из-за участия большого числа заинтересованных или вовлеченных лиц (продавец — застройщик или физлицо; покупатель, банк, агентство недвижимости, страховая компания, работодатель и т.д.) процесс рискует затянуться, — объясняет Юлия Зазуля. — Из-за скачков валюты и на фоне новостей экономики и политики это может превратиться в настоящую проблему: в течение нескольких дней стоимость жилья может упасть или подскочить на сотни тысяч рублей».

По мнению юриста решить проблему помогло бы выборочное исключение персональных данных из базы реестра недвижимости. То есть человек сам должен решать, хочет ли он «светиться» в открытых списках и справках, и подавать соответствующую заявку. Или, к примеру, нужно сформировать адресный подход — при запросе выписки или справки должен быть очевиден адресат или юрлицо — агентство недвижимости, который обязуется не передавать полученные данные дальше. В любом случае, считает она, закон должен быть доработан.

«В принципе, пока закон рассмотрен только в первом чтении, сложно однозначно сказать, какой вид он примет в итоге и осложнит ли проведение сделок с квартирой. Не исключено, что в него могут внести какое-нибудь особое условие о получении выписок именно в случае совершения сделок», — приводит схожее мнение член Ассоциации юристов России и юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник.

При этом в целом необходимость введения таких ограничений юрист поддерживает. Кирилл Резник объясняет, что в выписке из ЕГРН прописаны только ФИО собственника, а никак не дата рождения или, например, адрес регистрации, что можно без всяких трактовок отнести к персональным данным. Но здесь тоже есть свои нюансы.

«С другой стороны, нарушение охраны персональных данных все же возможно – например, описанное выше содержание выписку из ЕГРН подразумевает возможность узнать ФИО владельца любой квартиры по адресу. То есть, если известно, где живет человек, то есть шанс, запросив выписку из ЕГРН, узнать как его полностью зовут (если он окажется собственником квартиры). Не факт, что он сам хотел бы рассказывать всем такую информацию», — говорит Резник.

Сделок станет меньше

Но тем не менее в нынешней форме новый закон однозначно приведет к снижению числа сделок на рынке недвижимости, что скажется в том числе на налоговых поступлениях в государственный бюджет. Кирилл Резник констатирует, что покупатели квартир в отсутствие сведений о приобретаемых объектах недвижимости просто будут отказываться идти на риск и совершать сомнительные сделки. Хотя с другой стороны это может даже предотвратить часть мошенничеств, поскольку если продавец честный и заинтересован в продаже, то он без отговорок закажет выписку и предоставит ее покупателю.

Есть еще один нюанс, касающийся параметров нового законопроекта, отмечает Юлия Зазуля. Дело в том, что на данный момент он никак не ограничивает распространение персональных данных владельцев недвижимости через другие каналы — из-за этого преступники просто начнут пользоваться другими механизмами, и эффекта от заградительной нормы при заказе выписок из ЕГРН попросту не будет.

«Есть десятки других видов мошенничества: фишинговые сайты, прямая покупка базы данных у бывших сотрудников мобильных операторов, «звонок из банка» и т.д. А отследить принадлежность интересующей недвижимости можно на основе, например, открытых данных по судебным производствам и всевозможных договоров», — подытожила собеседница «Эксперта».