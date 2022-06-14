Кудрин назвал исполнение бюджета в 2021 году лучшим за пять лет

Исполнение федерального бюджета РФ в 2021 году оказалось лучшим за пять лет (97,5%), неисполненный остаток средств составил 645 млрд рублей против 1 трлн рублей годом ранее. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5 процента (самый высокий процент выполнения расходов), при том, что в течение года с учетом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей. При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион», — цитирует пресс-служба Кремля Кудрина.

Глава Счетной палаты отметил еще одну особенность прошлого года — создание правительством резервного фонда, который можно тратить без изменения закона. Кудрин заверил президента, что расходованию этих средств аудиторы Счетной палаты уделяют особое внимание. Таких расходов в прошлом году было на 4 трлн рублей.