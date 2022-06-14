Кудрин раскритиковал космическую госпрограмму

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что качество исполнения госпрограмм характеризует качество госуправления. Каждая копейка, по его словам, должна работать на результат, все заявленные цели — достигаться, а задачи с каждым годом повышаться. Наиболее успешными он назвал программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса и программу «Доступная среда». Программой «в обратную сторону», по его мнению, является «Космическая деятельность».

Статья по теме: Кудрин назвал исполнение бюджета в 2021 году лучшим за пять лет

«Бюджет строится в структуре государственных программ, поэтому качество государственных программ, по сути, характеризует и качество государственного управления. Каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи. Поэтому не просто мы расходы проверяем, мы и следим за тем, чтобы те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались», — цитирует пресс-служба Кремля Кудрина.

Глава Счетной палаты отметил необходимость корректировки оценок эффективности госпрограмм для повышения их результативности. Он обратил внимание президента, что из 1,5 тыс. показателей всех госпрограмм большая часть носит технический характер, например, количество проводимых в их рамках мероприятий. Только 22% составляют высокоуровневые показатели, где оцениваются реальные результаты. Кудрин подчеркнул, что все программы должны быть больше ориентированы на результат и показатель конечных итогов должен расти.

По данным аудиторов, количество недостигнутых показателей в госпрограммах с каждым годом снижается, сейчас они составляют 20%, что уже хорошо.

«Я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда». Мы их выделяем, как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, – это развитие космической деятельности», — отметил Кудрин.

