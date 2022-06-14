Лауреаты международных конкурсов представят программу «Французский вестник» в Соборной палате

22 июня в Соборной палате Филипп Копачевский (фортепиано), Даниил Цветков (фортепиано), Елена Таросян (скрипка), Павел Романенко (дирижёр) и музыканты Московского оркестра «Новая Камерата» представят программу «Французский вестник». Молодые талантливые исполнители исполнят знаменитую юмористическую музыкальную сюиту «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса, которую сам композитор назвал «большой зоологической фантазией», а также Концерт для фортепиано, скрипки и струнного квартета (в редакции для фортепиано, скрипки и струнного оркестра) Эрнеста Шоссона.



Исключительная французская музыка XIX века, полная чувственности и остроумия, прозвучит в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой и удивительной атмосферой большом зале Московского епархиального дома начала ХХ века, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры Соборной палаты позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.



Вечер французской музыки представят известные музыканты молодого поколения.



Филипп Копачевский – солист Московской государственной академической филармонии, лауреат восьми престижных международных конкурсов. Участник международных фестивалей, Филипп регулярно выступает во многих городах России, а также странах Европы, Южной и Северной Америки. Особую известность музыкант приобрёл в Японии, где по заказу телекомпании NHK записал диск с произведениями Шопена. Пианист окончил Московскую консерваторию и аспирантуру (класс народного артиста РСФСР, профессора Сергея Доренского).



Даниил Цветков – лауреат одиннадцати престижных международных конкурсов, концертирующий пианист, выступавший с заслуженным коллективом России оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии, БСО им. П.И. Чайковского, Белградским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Порто. Партнёр Алёны Баевой и Валентина Урюпина по камерным ансамблям. Не раз играл в составе оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Даниил -- выпускник Московской консерватории и аспирантуры (класс заслуженной артистки России, профессора Наталии Трулль).



Елена Таросян – концертмейстер Российского национального молодёжного симфонического оркестра, выпускница Московской консерватории (классу народного артиста СССР, профессора Эдуарда Грача). Победительница международных конкурсов в Германии, России, Греции и Казахстане, Венгрии и Польше. Участница программ Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки.



Павел Романенко – альтист и дирижёр, выпускник Московской консерватории, лауреат семи международных конкурсов, включая 8-й Международный конкурс альтистов Юрия Башмета Viola Masters. Альтист квартета имени Валентина Берлинского, участник камерных ансамблей и симфонических коллективов. С партией солиста выступал с российскими и зарубежными оркестрами, в их числе, среди которых ГСО «Новая Россия», ГАСО Республики Беларусь, камерный ансамбль «Солисты Москвы», оркестр «Астана опера». Резидент фестивалей «Зимние грёзы» и «Притяжение». В сезоне 2020/2021 основал Московский оркестр «Новая камерата», состоящий из первоклассных инструменталистов, готовых служить исполнительскому искусству с полной эмоциональной отдачей. Каждый артист оркестра – яркая и харизматичная личность, а их ансамбль – уникальный сплав виртуозного мастерства и мощной энергетики.



Программа концерта:

Камиль

СЕН-САНС

«Карнавал животных», большая зоологическая фантазия



Эрнест ШОССОН

Концерт для фортепиано, скрипки и струнного квартета (в редакции для фортепиано, скрипки и струнного оркестра)