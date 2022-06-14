Международные инвесторы помогут перезапустить Запорожский железорудный комбинат

Группа потенциальных инвесторов изучает возможности перезапуска Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК).

Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На предприятие зашла группа управленцев, потенциальных инвесторов: группа инвесторов украинского происхождения и международные в том числе. Начался процесс восстановления и перезапуска производства», — рассказал Рогов. Он отметил, что ЗЖРК — градообразующее предприятие в Днепрорудном, на котором работают около 5 тыс. человек. Предприятие ранее контролировалось Ринатом Ахметовым.

По словам Рогова, под руководством прежнего начальства в комбинат не вкладывались средства, однако производственные мощности не устарели. «Это предприятие, которое имеет потенциал на сотни миллиардов рублей возможного получения прибыли, обеспечения рабочих мест и уверенности в завтрашнем дне тысяч запорожцев», — сказал член главного совета ВГА.

Он напомнил, что ЗЖРК доступны несколько месторождений, в том числе почти выработанные Южно-Белозерское и Переверзевское, а также месторождения в Мелитопольском и Васильевском районах. «При перезапуске экономики в масштабах освобожденных территорий, то есть не только Запорожской области, а ДНР и ЛНР, это сырье, которое сразу будет попадать на металлургические комбинаты, металлургические предприятия, нет необходимости поставок с дальнего зарубежья, что зачастую используют металлургические предприятия», — подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Запорожский железорудный комбинат, расположенный в Васильевском районе Запорожской области, был одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Комбинат построен на базе Южно-Белозерского месторождения богатых железных руд; качество добываемой богатой руды значительно выше, чем у руд Криворожского бассейна и других месторождений Европы. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет более 4,5 млн тонн руды в год. По оценкам геологов, запасы богатых железных руд в Белозерском железорудном районе составляют до 1 млрд тонн, а значит, есть некоторый потенциал расширения добычи.