Минфин США поддержал бумаги российских банков

Сегодня фон для российских акций был позитивным. С самого утра в Европе резко подорожал газ – на сообщении «Газпрома» о снижении объемов прокачки из-за не поставленного вовремя германской Siemens оборудования.

Кроме того, значительно сдвинуты сроки возобновления работы одного из крупнейших заводов по производству сжиженного природного газа Freeport LNG (США) после взрыва. Изначально планировалось устранить последствия за 3 недели, теперь же идет речь о «частичном возобновлении» деятельности через 90 дней.

Вслед за газом пошла в гору и нефть.

«Сегодня цена сорта Brent достигла 125 долларов за баррель после понижения прогноза добычи нефти вне ОПЕК в 2022 году. При этом согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть вырастет на 0,11 млн барр/день в третьем квартале, и на 0,13 млн барр/день в четвёртом», - поясняет руководитель отдела управление акциями УК «Первая» Евгений Линчик.

В результате, на 2,75% подорожали акции «Газпрома», которые вверх толкает приближение срока отсечки реестра под выплаты дивидендов. Потенциал роста бумаги до ближайшего сильного сопротивления составляет около 9%.

На 0,6% подорожала «Роснефть», что при нефти по 125 долларов можно считать слабым результатом. Как это часто наблюдается в последние дни, в противофазе с «Роснефтью» отторговался «Лукойл» (-0,2%), что можно объяснить просто отсутствием свободных денег на рынке.

Котировки российских банков поддержал Минфин США, продливший ряду российских санкционных банков «лицензию» на обслуживание платежей за энергоносители. Акции ВТБ подорожали на 2,9%, Сбера – на 0,8%. Однако в среднесрочной перспективе бумаги финансового сектора не выглядят привлекательно.

Лидером же по приросту капитализации стала компания «Юнипро», акции которой с утра взлетели на 20% и остались на этой высоте до конца дня. Поводом для роста стала информация, что финская Fortum хочет продать свою долю в «Юнипро». Бумага не очень ликвидная, и дальнейшую ее динамику прогнозировать трудно.

В «красной» зоне закрылись акции металлургов, на которые давит снижение мировых цен на их продукцию в совокупности с укреплением рубля.

В целом же на российском рынке акций складывается ситуация, когда инвесторы стремятся покупками отыграть любой позитивный повод. Но обычно восходящие движения в отдельных бумагах, да и рынка в целом, быстро заканчиваются из-за недостатка свободной ликвидности.