Минобороны: Россия гарантирует жизнь всем сдавшимся на «Азоте» украинским военным

Россия гарантирует всем украинским военным, находящимся на территории завода «Азот» в Северодонецке, жизнь и надлежащее обращение, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в плен.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт РИА Новости.

«Мы гарантируем сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе, – подчеркнул представитель Минобороны. – Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов».

Мизинцев при этом отметил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен.

В частности, он рассказал, что в районе Новомихайловки (ДНР) после огневой подготовки наступления ВС РФ более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, которые находились у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сложить оружие.

Они обратились по рации к командованию ВС РФ, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Позже украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. Но прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях украинские силовики не позволили им это сделать, открыв огонь на поражение.

«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.

