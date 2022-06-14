Минобороны: в ДНР украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сдаться в плен

Украинские националисты не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, в районе Новомихайловки (ДНР) после огневой подготовки наступления ВС РФ более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, которые находились у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сложить оружие.

Они обратились по рации к командованию ВС РФ, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Позже украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

Но прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях украинские националисты не позволили им это сделать, открыв огонь на поражение

«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.

При этом, как утверждает генерал-майор, в последние недели подобные инциденты участились.

«Такие факты наглядно показывают, что киевский режим на фоне все новых военных провалов и деморализации в войсках пытается остановить сдачу в плен своих военнослужащих карательными акциями заградотрядов», – цитирует Конашенкова РИА Новости.

Как ранее сообщал «Эксперт», Конашенков во время брифинга рассказал, что за сутки российские военные уничтожили большое количество иностранной военной техники и пункт дислокации наёмников на Украине.

