Мировые рынки падают, а рубль стоит

Пока мы вчера отдыхали, ситуация на мировом финансовом рынке резко ухудшилась. Обвалом закрылись торги на американском рынке акций, вырос курс доллара, рухнули цены на товарные активы (за исключением нефти). Распродажами зарубежные рынки отреагировали на продолжение роста инфляции в США, для борьбы с которой ФРС вполне может ужесточить денежно-кредитную политику.

Несмотря на то, что рубль уже давно живет практически оторванной от внешнего мира жизнью, негативный внешний фон стал поводом для фиксации спекулянтами прибыли, заработанной на укреплении курса российской валюты во второй половине прошлой недели.

По итогам первых полутора часов торгов рубль ослаб к доллару примерно на 1,5%. За единицу американской валюты на Московской бирже дают около 57,6 рубля.

Начали сокращать вложения в рисковые активы и западные инвесторы. Так, поздно вечером в пятницу Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что на прошлой неделе объем спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка по паре доллар-рубль сократился более чем на 20% - до 16,1 тыс. контрактов. Это говорит о том, что крупные игроки начали выходить из рубля.

Впрочем, сегодня западные биржи корректируются вверх – в том числе растут нефть и газ. Это дает основания полагать, что в течение дня российская валюта попытается отыграть утренние потери.

Рубль продолжает оставаться в растущем тренде. Сегодняшняя утренняя коррекция – закономерный процесс, необходимый для снятия технической перекупленности рубля. Пара доллар-рубль остается в диапазоне 55-60 и даже не пытается тестировать на прочность его верхнюю границу.

На следующей неделе наступит разгар налогового периода, когда бизнес будет рассчитываться с бюджетом. В преддверии этого экспортеры начнут заблаговременно увеличивать продажу валютной выручки для аккумулирования рублей под налоговые выплаты. Поэтому можно ожидать, что любые заметные снижения курса рубля тут же вызовут увеличение выставляемой на продажу валюты.

Если не произойдет резко негативных событий, рубль в паре с долларом очень скоро начнет проторговывать новый для себя диапазон 50-55 руб. за доллар.