Мошенники придумали новый способ вымогания денег

В последнее время получила распространение мошенническая схема, когда злоумышленники обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков, и предлагают обменять на рубли накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы. В Telegram-канале ЦБ напомнили, что сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код. Мошенники, получив эти сведения, просто крадут деньги со счета, подчеркнули в Центробанке.

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«Если вам звонят с подобным предложением и просят предоставить ваши личные данные, прервите разговор. По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — пояснили в ЦБ.

Специалисты предупреждают, что мошенники оказывают на человека психологическое воздействие, они всячески пытаются вывести его из равновесия и отключить логическое мышление. Злоумышленники могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные сайты. В разговоре они часто запугивают, торопят, оказывают давление или, напротив, стараются заинтересовать и обрадовать внезапной выгодой.

