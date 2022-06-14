S&P 500: на медведях за рецессией

Опасения того, что после шокирующих данных по инфляции в США политика ФРС резко ужесточится, обрушив экономику в рецессию, еще в пятницу обвалили многие рынки. Но в понедельник эти страхи и распродажи ценных бумаг по всему миру только нарастали.

Дело было не только в том, что темпы роста потребительских цен достигли нового максимума с декабря 1981 года (8,6%), хотя их пик считали пройденным еще в марте. Был еще один совсем уж невероятный сюрприз для страны, не считающей, что она в рецессии.

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В пятницу было объявлено, что индекс настроений потребителей Мичиганского университета рухнул до 50,2 пунктов. Это самый низкий уровень в его истории, идущей с 1970-х годов. Представители самого университета смогли сравнить его лишь с «дном», достигнутым в середине рецессии 1980 года. Но сейчас потребители настроены, оказывается, еще хуже, чем в те времена.

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Невыносимая жесткость

И вот на таком фоне от ФРС ждут резкого ужесточения денежно-кредитной политики в борьбе с инфляцией. Согласно данным CME, в понедельник срочный рынок оценивал вероятность подъема ставки на 75 базисных пунктов в среду более чем в 96% (неделей ранее – 3%). При этом шансы на еще один такой же подъем в июле составляют почти 80%, а на увеличение не менее чем на 50 б.п. – 99,3%.

К концу этого – началу следующего года рынок ждет ставку около 4%. Огромная разница с ее уровнем 0-0,25% в начале марта. И это очень заметный сдвиг в настроениях, случившийся всего за пару дней.

У самого Федрезерва сейчас период тишины перед заседанием по ставке, итоги которого будут озвучены в среду вечером, так что сгладить ситуацию комментариями он не мог. Впрочем, это и не в его интересах: финансовые условия ужесточаются без его прямого вмешательства, помогая в борьбе с инфляцией. Но перемены в политике, конечно, будут, причем теперь их ждут не только от ФРС, но и от ЕЦБ, и от прочих регуляторов.

И рынки по всему миру увидели не просто призрак, а реальные очертания надвигающейся рецессии. Если же судить по упомянутому мичиганскому индексу, то кажется, что она уже здесь – граждане ощущают полноценный кризис. Аналитики сейчас если и прогнозируют ее, то на следующий год. Но рецессии экономисты умеют предсказывать даже хуже, чем в последнее время инфляцию.

Всеобщая распродажа

Так что распродажи в понедельник были массированными. Рухнули акции в Азии, Европе и США. В Японии, Гонконге и Южной Корее фондовые индексы потеряли более 3%. Общеевропейский Stoxx 600 упал на 2,4%. S&P 500 рухнул на 3,88%, Dow Jones Industrial Average – на 2,79%, а Nasdaq Composite – на 4,68%.

Взлетели доходности. Падали котировки гособлигаций в Германии, Франции и Италии. В последней доходность десятилетних бондов, впервые с 2014 года превысила 4%. Это привело к заметному росту спреда с немецкими аналогами, отразив уровень долгового бремени Италии и растущий риск.

Доходность двухлетних U.S. Treasury, еще в четверг составлявшая 2,8%, а в пятницу впервые с 2008 года превысившая 3%, взлетела до 3,42%. При этом она не только вернулась в 2007 год, но и превысила доходность по десятилетним казначейским облигациям. Это явление – инверсия кривой доходности – считается сигналом, предсказывающим рецессию. В этом спреде она в прошлый раз возникала в апреле.

Обрушились криптовалюты. Биткоин упал на 20% почти до $22 тыс. Суммарная капитализация крипторынка, которая еще осенью была близка к $3 трлн, в понедельник упала ниже $1 трлн. Здесь, впрочем, было и свое развитие сюжета. Как сообщает Bloomberg, криптовалютная кредитная компания Celsius Network заморозила снятие средств и переводы, а торговая платформа Binance, приостановила вывод средств из сети биткоина.

Соответственно рушились и акции компаний, имеющих отношение к отрасли. Бумаги разработчика софта MicroStrategy, который покупал биткоины в рамках своей корпоративной стратегии, упали на 28%. Акции биткоин-майнеров Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. упали на 19% и 16% соответственно.

Навстречу рецессии

Главным же итогом дня стал официальный вход индекса S&P 500 на территорию медвежьего рынка. Он завершил понедельник на отметке 3749,63 пункта, потеряв 21,83% от максимального в истории закрытия, случившегося 3 января.

Теперь именно эта дата будет считаться началом медвежьего рынка, так что ему уже 5 месяцев, о чем в понедельник и напомнили аналитики S&P Dow Jones Indices. Впрочем, особых сомнений в том, что тот стартовал именно тогда, не было давно.

Закрытие дня индексом S&P 500 на 20% ниже пика, считающееся формальным признаком медвежьего рынка, случается не так уж часто, но и не невероятно редко – чаще, чем раз в десятилетие. С 1929 года было 14 таких случаев (этот пятнадцатый).

Конечно, выборка явно невелика, но некоторые наблюдения, позволяющие оценить перспективы, сделать можно. Исходя из данных S&P Dow Jones Indices, средний медвежий рынок (без учета текущего) длился 19,56 месяцев. Потери за этот период составляют в среднем 39,44%. Было только 4 случая, когда снижение было меньше чем на треть от максимума. Так что двигаться есть куда.

Но важнее то, что после начала медвежьего рынка в течение года в экономике США обычно наступала рецессия – в 12 случаях из 14. За последние полвека «осечка» была вообще лишь одна – после краха 1987 года. И есть все основания ожидать, что ФРС сделает все необходимое для того, чтобы 2022 год не пополнил список исключений.