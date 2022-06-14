Над свинцом сгущаются тучи

Цены на свинец упали за последний месяц довольно значительно, что стало отражением общей ситуации на рынке базовых металлов. В мае цены составили в среднем 2148 долларов за метрическую тонну, что на 10% ниже апрельской апрельского показателя — 2386 долларов за метрическую тонну.

31 мая свинец торговался на уровне 2174 долларов, что на 3,8% меньше, чем месяцем ранее. По сравнением с аналогичным периодом прошлого года, цена снизилась на 1,5%. В целом с начала года, согласно динамике контрактов CFD, свинец подешевел на 194 доллара за MT (8,30%).

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Таким образом, начавшееся было после пандемии ралли цен на свинец выдохлось на фоне слабого спроса. При этом опасения по поводу предложения, вызванные спецоперацией Россией на Украине, ослабли. В тоже время в мае промышленная активность в Китае была снижения из-за ограничений, связанных с Covid-19, которые не предвещают ничего хорошего с точки зрения увеличения потребления свинца.

Токсичный металл

На глобальном уровне ухудшение перспектив роста ВВП на фоне инфляции и ужесточения денежно-кредитных условий в большинстве развитых стран, по всей видимости, еще больше подорвало спрос, что, в свою очередь, также сказалось на ценах. Примечательно, что крупные компании по производству свинцово-кислотных аккумуляторов сократили производство, а предложение вторичного свинца выросло.

Напомним, что свинец — мягкий, ковкий, пластичный, голубовато-белый, плотный металлический элемент, извлеченный из галенита и найденный в руде с цинком, серебром и медью. Сейчас 80% свинца используется как раз при производстве батарей. Обладая свойствами катализатора свинец нужен для преобразования химической энергии в электрическую. Также он используется в строительной промышленности, в производстве боеприпасов, топливных баков и трубопроводов. Существенным недостатком свинца является тот факт, что он очень вреден для здоровья человека.

Свинец — очень токсичный металл по своим физическим свойствам. И кажется, что эта «токсичность» перенеслась даже на его котировки, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В понедельник он показал снижение цены на Лондонской бирже металлов (ЛМЕ) на 3%: с 2150 долларов за тонну до 2087 доллара.

Впрочем, как считает эксперт, вины самого свинца здесь нет. Это технический металл, чётко проявляющийся в котировках как производственный актив, относящийся к рисковым и крепко связанным с экономическим ростом. Для таких текущая неделя началась очень негативно. Дело тут в общем шоке для финансовых рынков. Опубликованный 10 июня Индекс потребительских цен США в мае неожиданно поднялся до 8,6% год к году. Хотя месяцем ранее было зафиксировано его снижение впервые с августа 2021 года с 8,5% до 8,3%. Предполагалось сохранение на данном уровне и в мае, но этого не произошло. Таким образом, даже ужесточение политики ФРС США не даёт нужного эффекта.

Выходом может стать ещё более резкое ужесточение. Следующее заседание ФРС пройдет 15 июня. Фьючерсы на её ставку резко изменились. Ещё на прошлой неделе 94,8% инвесторов предполагали, что ставка поднимется в среду с нынешних 1% до 1,5%, что уже было бы весьма существенно. Но на 14 июня так считают лишь 5,6% участников рынка. А 94,4% ждут увеличение ставки до 1,75%, рассказал Марк Гойхман.

Удорожание денег — негатив для производства, для инвестиций и для спроса на сырьё. Соответственно, в начале недели «посыпались» котировки рисковых активов, включая металлы. Дополнительный негатив добавляется перспективами не просто роста инфляции и повышения ставок, но и вероятностью снижения экономического роста в США и мире в целом из-за геополитических, энергетических, продовольственных рисков, указал аналитик.

Поэтому основные события недели, способные повлиять на цену свинца, рынок ожидает 15 июня. Результаты заседания ФРС становятся менее предсказуемыми, чем раньше. Ведь требующееся для борьбы с инфляцией повышение ставок одновременно препятствует росту ВВП и способно спровоцировать стагнацию.

На текущей неделе инвесторы обратят внимание и на заседания Банка Англии и ЦБ Швейцарии, запланированные на 16 июня, а также на выступления представителей Европейского ЦБ. От вердиктов мировых финансовых регуляторов будет зависеть движение цен на активы, в том числе и на свинец, полагает Марк Гойхман.

По его мнению, даже осторожные действия центробанков не снимут общий негатив. Есть тренд на ослабление рисковых активов по вышеуказанным причинам. Он, вероятно, сохранится в среднесрочной перспективе. Целевой уровень движения котировок свинца сейчас — 2000 долларов. А в самом лучшем случае они вряд ли превысят максимум июня — 2220 долларов. Инвесторам рассматривать свинец на предмет покупки пока не стоит, резюмировал Марк Гойхман.

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Распродажа продолжится

В целом с начала июня стоимость фьючерсов на LME на свинец понизилась на 3,5% м/м, составив 2098 долларов за тонну, сообщила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

По ее словам, падение на рынке свинца не стало исключением. Весь комплекс цветных металлов значительно снижался, реагируя на схлопывание потребления в Китае, а также на предстоящее замедление мировой экономики. Кстати, JPMorgan ожидает во втором квартале 2022 года сокращения темпов роста ВВП в КНР до 1,5%.

Дополнительное давление на рынок оказывал выход инвесторов из рисковых активов на фоне ужесточения ДКП ФРС США. Ведь повышение процентной ставки на 0,75% на этой неделе весьма вероятно. Ожидается, что распродажа на рынке цветных металлов продлится в течение лета, после чего цены потихоньку восстановятся. Это произойдет вслед за выходом Китая из карантинов.

Спад на автомобильном рынке в Поднебесной и в мире продолжается, что сокращает спрос на аккумуляторы и на вторичное предложение свинца, добавила Оксана Лукичева.

Производство свинца в Китае подросло в апреле, хотя с января по апрель оставалось на 1,1% ниже прошлогоднего уровня. Производство вторичного свинца выросло в апреле на 13,5% м/м, а за январь-апрель — на 12,3% г/г (данные SMM). Это привело к падению цен на свинцовый лом в Китае, а также на вторичный и первичный металл. В связи с таким положением вещей выросли поставки рафинированного свинца на мировой рынок из Китая, и это компенсирует дефицит металла в Европе и США, констатировала эксперт.

При этом в Европе и США рынок свинца остается напряженным под влиянием сокращения производства металла из-за дорогой энергии, а снижение производства автомобилей ограничивает потребление. Премии на поставку свинца на европейском и американском рынке оставались высокими, но спрос также слаб и заказы производятся в крайнем случае, импорт рафинированного свинца низкий, подчеркнула Оксана Лукичева.

Запасы свинца на LME с начала июня не изменились, а запасы металла в Шанхае выросли на 6,4%. Внебиржевые запасы сокращаются. В ближайшие месяцы рынок свинца будет оставаться под давлением из-за сезонного снижения потребления, обычно наблюдаемого в марте-июне.

Среднегодовая стоимость свинца по данным расчетной модели в 2022 году ожидает на уровне 2000-2200 долларов/тонна, в 2023 году — 2100-2300 долларов/тонна. Рост издержек производителей и инфляция будут поддерживать рынок. Дефицита металла на рынке пока не ожидается — данные ILZSG показывают, что по итогам 2022 года на рынке свинца ожидается избыток в размере 17 тысяч тонн, заключила Оксана Лукичева.