Наталья Поклонская рассказала о назначении на пост советника генпрокурора РФ

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская написала в своем Telegram-канале, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — сообщила Поклонская.

Ранее Наталья Поклонская работала заместителем главы Россотрудничества. Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от этой должности. Экс-прокурор Крыма сообщила, что переходит на другую работу.

В январе стало известно, что Поклонская отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде, на которую ее назначили в середине октября 2021 года. Бывший депутат Госдумы заявила, что готова продолжать работу на любом посту, где будет полезна государству. В МИД России пояснили, что у политика «изменились личные обстоятельства».

С марта 2014 года по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 — 2021 годах она была депутатом Государственной Думы РФ.