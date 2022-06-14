НЛМК cпрогнозировал снижение выпуска продукции предприятий черной металлургии в России на 15%

В группе НЛМК ожидают сокращения в текущем году выпуска продукции российских предприятий черной металлургии на 15%.

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«С учетом анализа показателей за 1 квартал 2022 года и динамики рынка черной металлургии в начале 2 квартала 2022 года ожидается, что снижение объемов производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году по сравнению с 2021 годом может составить более 11 млн т (-15%)», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что максимальное снижение прогнозируется во втором полугодии — спад составит свыше 9 млн т (-26%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывается в пресс-релизе.

Ранее «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) сообщал о возможном снижении загрузки производственных мощностей в июне более чем на 40%. Кроме того, в ММК подтвердили снижение производства чугуна на 30%.

С начала 2022 года цены на сталь и стальной прокат в РФ на фоне снижения спроса на металл, усиления конкуренции на внутреннем рынке и укрепления рубля упали на 40%; из-за низкой загрузки мощностей металлурги могут столкнуться с серьезными убытками, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Русмет». По сведениям аналитиков, горячекатаный прокат в России с января по июнь подешевел на 40%, до 46 272 руб./т, арматура — на 41%, до 41 163 руб./т. Цены на сталь сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом, отмечает издание.

В то же время, как отмечает журнал «Эксперт», объективно возможное снижения цен на продукцию помогло бы металлургам значительно нарастить производство.

НЛМК — один из ведущих производителей стальной продукции в России. Активы группы находятся в России, Европе и США. Основным акционером компании является Владимир Лисин, владеющий 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находятся 20,7% акций предприятия.