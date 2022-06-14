Параллельный импорт оживил покупку валюты

После почти 2-процентного снижения курса рубля на открытии торгов, на рынок вышли крупные продавцы валюты и погнали пару доллар-рубль вниз. В моменте около 14.00 мск курс проваливался под отметку 56 руб. за доллар.

В пользу покупок рубля играла ситуация на энергетическом рынке. Сегодня «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки вместо 167 млн. Компания объясняет это в том числе несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

Германские компании славятся четким выполнением контрактных обязательств, поэтому срыв срока ремонта оборудования «Газпрома», скорее всего, вызван не халатностью Siemens, а санкционными препонами. Но это уже не столь существенная деталь.

На этой новости цены на газ сегодня взлетели на 15%, уйдя выше $1000 за тысячу кубов. Таким образом, антироссийские санкции в очередной раз ударили по Европе.

Снижение объемов прокачки газа в среднесрочной перспективе позитивно для «Газпрома» и рубля. Сейчас потери объемов поставок в значительной мере будут компенсированы ростом цен, но европейским странам в любом случае придется увеличить закупки российского газа для подготовки к зиме.

Несмотря на пессимистичные настроения мировых инвесторов, нефть сегодня тоже возобновила рост, уйдя в район $125 за баррель, что также позитивно для рубля.

Однако после обеда наметился повышенный спрос на иностранную валюту, и рубль сдал значительную часть завоеванных в первой половине дня позиций. Объемы торгов сегодня были высокие – по паре доллар-рубль расчетами «завтра» они составили примерно 125 млрд руб.

При этом по итогам дня курс рубля вырос всего на 0,35%, последняя сделка прошла по котировке 56,6 руб за доллар.

В первые 7 дней июня, когда дневное изменение рубля также исчислялось десятыми долями процента, объемы торгов были ниже 100 млн руб. Не исключено, что повышенный оборот торгов сегодня при слабом изменении курса стал следствием реальных покупок доллара импортерами, которым теперь разрешен так называемый «параллельный импорт» 75 категорий товаров.

Однако импорт в целом по-прежнему слаб и не способен выкупить всю валюту, предлагаемую экспортерами. Поэтому превышение предложения долларов и евро будет сохраняться и даже усиливаться к концу этой недели, когда бизнес начнет готовиться к выплате налогов и акцизов.

