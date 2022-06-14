Прирост цен в мае стал минимальным с 2020 года

Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) в мае замедлился до 0,18%. Схожий показатель наблюдался в последний раз в январе – феврале 2020 года, в мае такого низкого прироста цен ранее вообще не было. Благодаря этому, годовая инфляция также уменьшилась, составив 17,1%, говорится в обзоре ЦБ «Динамика потребительских цен».

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«В мае замедлился рост цен на большинство товаров и услуг. Однако прирост цен на более чем 60% компонентов потребительской корзины превышал 4% в годовом выражении. Высокая доля быстро дорожающих товаров и услуг связана с давлением со стороны затрат, растущим в том числе из-за логистических сложностей и перебоев в поставках импортной промежуточной продукции», — говорится в пояснении Центробанка.

По данным регулятора, в мае снизились цены на четверть товаров, входящих в потребительскую корзину, а в непродовольственном сегменте подешевел каждый второй. В ЦБ подчеркнули, что именно удешевление отдельных товаров при общем повышенном инфляционном фоне дало такое сильное замедление месячного прироста цен.

«Тем не менее мартовский ценовой скачок был компенсирован лишь частично; среднемесячный прирост цен за март – май составил 3%, что на порядок выше значений, соответствующих цели по инфляции», — отметили в Центробанке.