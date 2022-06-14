Профицит бюджета за пять месяцев вырос до 1,5 трлн рублей

По предварительной оценке Минфина, профицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил более 1,49 трлн рублей. За этот период поступило более 12 трлн рублей доходов, две трети — за счет налогов. Это следует из информации, представленной на сайте ведомства.

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«Объем поступивших доходов – 12 043 333,7 млн рублей или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Исполнение расходов – 10 547 944,6 млн рублей или 44,5% к общему объему расходов федерального бюджета и 41,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за пять месяцев поступило от Федеральной налоговой службы — 8,35 трлн рублей (49,7% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (3,1 трлн рублей или 49,8%) и других федеральных органов (595 млрд рублей или 29,6%).

Согласно данным Минфина, по итогам первого квартала профицит бюджета составлял 1,15 трлн рублей, при этом по итогам всего предыдущего года профицит был оценен в 514,76 млрд рублей.

