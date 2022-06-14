Reuters не исключает ослабления санкций против России

Информационное агентство Reuters ссылается на борьбу правительств западных стран с инфляцией, которая в значительной степени обусловлена высокими ценами на энергоносители. Высокие цены, в свою очередь, вызваны санкциями против России. Таким образом, правительства европейских стран могут быть заинтересованы в ослаблении антироссийских санкций, чтобы избежать негативных последствий для своих экономик из-за высоких цен на энергоносители.

Журналисты Reuters спрашивают: «Что лучше: наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным или изолировать его? Согласиться Киеву на уступки, чтобы положить конец военным действиям, или это придаст уверенности Кремлю? Стоит ли ужесточение санкций против России сопутствующему экономическому ущербу?»

Мнения европейских политиков относительно дальнейших действий в отношении России разделились. Украина, Польша и страны Балтии исходят из того, что России нельзя доверять и утверждают, что прекращение военных действий в текущих условиях позволит России закрепить территориальные завоевания и подготовиться к новым операциям в будущем. В этом контексте премьер-министр Эстонии обозначила такую позицию. «Нельзя возвращаться к деловым отношениям, как раньше. На самом деле, в принципе не должно быть никаких деловых связей. Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — заявила она.

С другой стороны, правительства западных стран сталкиваются с проблемой высокой инфляции, которая во многом обусловлена высокими ценами на энергоносители. В ЕС решить эту проблему усилиями ЕЦБ (путем повышения процентных ставок) не представляется возможным в силу ряда причин. К ним можно отнести слабость евро, а также внешние (неподконтрольные финансовым властям) факторы (высокие цены на энергоносители и продовольствие из-за дефицита поставок).

Власти некоторых европейских стран выступают за скорейшее прекращение военных действий как предпосылку для ослабления санкций. К такой позиции склоняются, в частности, власти Италии и Венгрии.

В Reuters отмечают, что разногласия среди европейских политиков со временем могут стать более заметными, поскольку санкции и военные действия неблагоприятно отражаются на мировой экономике, что может привести к негативной реакции населения в странах Европы. Избежать такого сценария помогло бы завершение военных действий и ослабление санкций против России.