Вучич: Сербия не сможет экспортировать российскую нефть

С 1 ноября текущего года из-за нового списка антироссийских санкций ЕС Белград не сможет ввозить нефть, доставляемую из России морским путём в Хорватию, а затем направляемую по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку.

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Как передаёт РИА Новости, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«С 1 ноября мы не сможем импортировать российское "чёрное золото" согласно ныне действующим санкциям, а кто знает, какие ограничительные меры ещё будут приняты до того времени», – подчеркнул он.

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Сербский лидер, напомнив, что только в Обреноваце ежедневно расходуется 350 тонн мазута, так как уголь недостаточно сух и качественен, отметил, что российское топливо необходимо для энергоснабжения Сербии.

«Нам необходимо обеспечить мазут. В НИС его нет в достаточных объёмах, надо импортировать 20 тыс. тонн, считайте, нужно 120 тыс. тонн на всю зиму», – резюмировал Вучич.

Данные проблемы возникли в связи с принятием ЕС в начале июня т.н. «шестого пакета» антироссийских санкций, в соответствии с которым черз полгода будет введен запрет на поставки нефти из РФ в ЕС морским путем, с сохранением возможности поставки по трубопроводам, идущим непосредственно из России. Президент РФ Владимир Путин назвал его «экономическим аутодафе» европейских стран.