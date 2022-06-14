Сериал «Медленные лошади»: бенефис Гэри Олдмэна

Режиссер Джеймс Хоуз закручивает действие с первых секунд, еще до начальных титров: у агента MI5 Ривера Картрайта (Джек Лауден) на счету каждая секунда. В аэропорту он выслеживает сомнительного парня, в рюкзаке которого может быть взрывное устройств. В операции участвуют так называемые «псы» разведки, присутствующие тут же, в зале вылета, и многочисленная гвардия технических работников и служб во главе с одной из руководительниц британской контрразведки Дайан Тавернер (Кристин Скотт Томас). Безупречная работа спецов оказывается с треском проваленной, и виной этому роковая ошибка агента Картрайта: он путает подозрительного типа в белой рубашке поверх синей футболки с парнем в синей рубашке поверх белой футболки.

Любителям бондианы хорошо известно: шпион ошибаться не может, а если ошибается, то его ждет суровое наказание.

В сериале «геенной огненной» выступает «Слау Хаус» — забытый Богом и людьми отдел разведки под говорящим названием «Медленные лошади», где коротают свои дни проштрафившиеся разведчики под руководством Джексона Лэмба (Гэри Олдман). Вязкое болото жизни агентов превращается в стремительную бурную реку ровно тогда, когда на кону оказывается новое дело — профашистская группировка «Сыны Альбиона» берет в заложники парня. Картрайт понимает: это его шанс реабилитироваться и показать, что он еще способен служить в отряде «псов». Мало-помалу, в дело втягивается все подразделение «Медленных лошадей». Перед зрителями разворачивается, в прямом смысле, увлекательная история противостояния отправленных «на свалку истории» агентов-неудачников и «великой и ужасной» Тавернер. В первом сезоне — всего шесть серий, достаточно компактно, чтобы вместить не только основной сюжет, но и то, что опытным зрителям известно под британскими сатирой и юмором.

Собственно, сериал «Медленные лошади» стоит смотреть, прежде всего, не из-за основного сюжет, тем более, что мы сразу вычленяем классические антонимичные характеры: суровый начальник с тщательно скрываемой ранимой и нежной душой, ветеран, у которого еще есть «порох в пороховницах», порывистый, но излишне старательный стажер, вечно попадающий в передряги. Главное, что притягивает зрительское внимание — это роскошные диалоги и, как вишенка на британском торте, актерская работа великого Гэри Олдмэна.

По его словам, главной задачей его персонажа Джексона Лэмба было сделать невыносимым существование провинившихся агентов в «Слау Хаусе». Их жизнь должна стать настолько скучной и бессмысленной, что они захотят немедленно уволиться.

В целом, весь сериал выстроен не только на характерных и сюжетных противопоставлениях, но и на цветовых контрастах, стоит поставить высший балл всей команде, работавшей над сериалом. Часть, где действие проходит в застенках MI5, выполнена в серо-стальных тонах, а каждый кадр напичкан компьютерами, высокотехнологическими переговорными устройствами и прочими суперсовременными гаджетами. Как только повествование переходит в «Слау Хаус», картинка мгновенно меняется: такое ощущение, что мы делаем скачок минимум лет на несколько десятков лет назад, когда у разведчика, помимо мозгов и метода дедукции, под рукой был только письменный стол, папки со скоросшивателями и, пожалуй, печатная машинка.

Грузный и язвительный Джексон Лэмб в исполнении Олдмэна нещадно храпит, не стесняясь пускает газы, ходит с дырявыми носками, ругает подопечных, отпускает шутки с душком «туалетного» юмора, более мерзкого типа представить сложно. Однако характер Лэмба начинает открываться, когда он произносит фразу о своих «лошадках»: «Они неудачники. Но они мои неудачники». В одном из интервью Олдман говорил, что к агенту Картрайту Лэмб относится, скорее, по-отечески, впрочем, внешне никак не демонстрируя эту любовь.

Историю о «лошадях» сочинил британский детективщик Мик Геррон, которого критика называет Джоном ле Карре наших дней. Однако вся прелесть истории про Лэмба в том, что работа шпионов осмысливается в юмористическом и сатирическом ключе. И, конечно, же, диалоги, главное достояние сериала. Вот как, например, Лэмб, сидя за столом с вонючими объедками, приветствует подчиненных: «Ну что, начался новый день в шарашке агентов-неудачников». Или: «Ты хочешь работать? В прошлый раз, когда тебе получили важное дело, кучу народа разнесло в клочья».

Сериал станет подарком для любителей неотразимого британского юмора с подтекстом, ценителей роскошной игры Гэри Олдмана и блестяще написанных диалогов. Удовольствие обещает быть долгим, тем более, что уже анонсировали второй сезон.