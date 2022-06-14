Турецкий пат: почему Финляндия и Швеция все дальше от НАТО

Эпопея с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО, задумывавшаяся как триумф Запада, превращается в унизительный для самого Альянса и лично Соединенных Штатов процесс. Процесс, в котором геополитическая победа оказалась под угрозой из-за принципиальной позиции Анкары. И с каждым днем шансы на эту победу становятся все меньше.

Причин тому несколько. Среди них чрезмерность требований Турции, внутриполитическая специфика в Швеции и Финляндии, а также крайне низкий уровень доверия между странами.

Статья по теме: Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Так, Анкара выдвинула североевропейским странам (Швецию и Финляндию иногда по ошибке называют «скандинавскими странами», но финны все-таки не скандинавы) целый список из условий политического характера. Среди них снятие эмбарго на поставки туркам оружейных технологий, а также поддержка усилий Турции в борьбе против курдских организаций и структуры Фетхуллы Гюлена (проповедника, возглавляющего образовательную сеть и считающегося злейшим врагом Эрдогана). Причем борьбы не только на Ближнем Востоке, но и в самих Швеции с Финляндией – через создание специальных законов, которые не позволят курдам и гюленистам работать на территории этих стран. Как в оффлайне так и в онлайне – с выдачей Анкаре всех активистов, на которых турецкие власти укажут пальцем. Кроме того, по словам Эрдогана, Турция не поддержит заявку Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока «их государственные телеканалы транслируют интервью с лидерами террористов».

Статья по теме: Из двух зол: как Швеция выбирала между бомбой и НАТО

Проще говоря, Эрдоган требует у Хельсинки и Стокгольма объявить своих политических врагов вне закона. Североевропейцы не понимают, почему турки к ним, выражаясь простыми словами, пристали. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что незадолго до выдвижения инициативы о вступлении в НАТО он говорил с Эрдоганом, и турецкий президент заверил, что никаких возражений нет. По словам господина Ниинистё, «нет никакой существенной разницы между Финляндией и другими странами НАТО в плане отношения к проблеме терроризма в Турции». Проще говоря, к курдским правозащитникам и сепаратистам во всей Европе относятся с сочувствием или как минимум нейтрально. Однако Анкара выставляет условия именно финнам и шведам.

По всей видимости, логика Эрдогана очень проста: на «другие страны НАТО» он влиять не может, а Швеция и Финляндия находятся у него на крючке. «Мы уже сказали, что эти страны должны выбирать между практической и политической поддержкой террористических организаций с одной стороны и согласием Турции на их членство в НАТО с другой. И поступками доказать свой выбор», - заявил Эрдоган. Кроме того, эти страны входят в ЕС, а значит если они объявят курдов и гюленистов вне закона, то жизнь противников турецкого лидера в ЕС значительно усложнится.

Североевропейцы надеялись, что амбиции Анкары удастся поумерить при помощи союзников по НАТО – однако, по всей видимости, эти надежды ни к чему не привели. Соединенные Штаты не демонстрируют готовности продавливать Анкару, а чиновники Альянса готовы помочь лишь посредничеством. «Я остаюсь в тесном контакте с вами, Саули, и вашими коллегами, со Швецией и с нашим союзником Турцией по этому вопросу. Мои сотрудники также находятся в тесном диалоге с официальными лицами из всех трех стран, чтобы решить законные турецкие проблемы и продвинуться вперед по вашему вступлению в наш альянс», - заявил Йенс Столтенберг по итогам переговоров с финским президентом.

И он не случайно называет требования Турции «законными». Дело не в том, что Столтенберг считает оправданными желания Анкары по выдаче курдских активистов (в нарушение всех гуманитарных канонов), отправки в отставку министров североевропейских стран (вмешательство во внутренние дела) или же требование Эрдогана позволить ему формировать повестку европейских телевизионных каналов (поперек принципу свободы слова). Эти требования законны в том смысле, что турецкий президент имеет полное право их выставлять. И лишить его этого права ни Столтенберг, ни американцы не могут.

С другой стороны, и северные страны не могут пойти навстречу пожеланиям турецкого лидера. Прежде всего по вопросу выдачи правозащитников, которых Анкара называет террористами. В Хельсинки уверяют, что вопрос этот должен решать суд и «ни у одного политика нет ни малейшего желания подрывать принцип разделения властей». С 2019 по 2022 Финляндия получила 10 запросов об экстрадиции от Турции – по словам Анкары, речь шла о людях, которые связаны либо с движением Фетхуллы Гюлена, либо с «курдскими террористами». По ним было выдано лишь два человека.

В Стокгольме ситуация еще сложнее – ведь там к юридическим моментам добавляются внутриполитические. Так уж получается, что без голоса курдского депутата - Амине Какабаве, которая раньше воевала в составе военизированных подразделений Пешмерги – у шведского правительства нет большинства в парламенте. Благодаря ее голосу в парламенте провалился вотум недоверия министру юстиции (смещение которого, по словам премьера, могла бы привести к отставке всего кабинета). И госпожа Какабаве заявила, что власти обещали ей отвергнуть все требования Эрдогана по выдаче курдских активистов. Если же ее обманут, она обещает провалить голосование по национальному бюджету.

Казалось бы, в этой ситуации Альянс может удовлетвориться частичной победой – взять в свой состав лишь Финляндию. Однако проблема в том, что между Стокгольмом и Хельсинки существует ряд формальных и неформальных соглашений, в рамках которых государства должны действовать сообща. Поэтому финны официально исключили вариант членства без шведов. «Мы будем идти вперед рука об руку», - заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

На выходе получается патовая ситуация. Шведы не могут (да и не хотят) принять условия Эрдогана, а Эрдоган не может (да и не хочет) идти навстречу североевропейским странам, предлагая всем заняться более насущными вопросами. «В столь критичный момент НАТО тратит свое время на Финляндию и Швецию. Это неправильно», - говорит представитель Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун. Возможно, он прав.

