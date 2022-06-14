Точки роста новой экономики

Новая конструкция международных экономических отношений радикально изменила едва ли не все глобальные правила игры: импорт, экспорт, цепочки поставок и логистику, налогообложение, стимулирующие программы. Вряд ли найдется сфера экономики, которую не затронуло происходящим. Прежняя экономическая модель очевидно должна быть пересмотрена. Легких рецептов нет: предстоит долгая и упорная работа на долгие годы. Что должно прийти на смену прежним источникам роста? И где взять финансирование на масштабную структурную перестройку экономики?

ВЭБ.РФ организует на Петербургском международном экономическом форуме экспертную дискуссию экономистов, чтобы определить контуры целевой экономической модели на ближайшие годы и найти опорные точки развития.

• Как планировать экономическую стратегию в условиях максимальной неопределенности?

• Импорт вопреки? Нужна ли тотальная либерализация импорта в условиях внешних ограничений или максимальная закрытость позволит перезапустить буксующие отрасли?

• Разворот экспорта. Какие отрасли обладают наибольшим экспортным потенциалом и как его развить?

• Технологии роста. Возможно ли в сложившихся условиях построить современный высокотехнологичный и конкурентоспособный бизнес в традиционных отраслях?

• Опять инфраструктура? Какие инструменты-катализаторы экономической активности стоит использовать в первую очередь?

• Предпринимателям дорога? До каких пределов можно упрощать ведение бизнеса, при этом не возвращаясь к неконтролируемым серым схемам?

• Инвестиции, но какой ценой? Есть ли смысл в масштабных инвестпроектах в текущих условиях и имеют ли они перспективу окупаемости – если не в строго финансовом смысле, то с точки зрения социальных эффектов?

• Какова роль институтов развития в достижении экономического роста и поддержании качества жизни?

• И снова о деньгах. За счет чего финансировать стратегии роста?

Модератор:

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ

Спикеры:

• Софья Донец, главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ

• Александр Исаков, главный экономист по России, «ВТБ Капитал»

• Евгений Коган, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

• Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов

• Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы

Дата и время: 17.06.2022, 12:00 – 13:15