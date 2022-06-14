Трендовая инфляция в мае ускорилась

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в мае выросла до 10,18% с 10,11% в апреле. При этом оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, снизилась до 11,39% после 11,67% в апреле, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Совокупность аналитических показателей указывает на то, что основной вклад в резкое замедление месячного роста цен в мае внесла коррекция цен по узкой группе товаров, цена на которые значительно выросли в марте. Инфляционное давление, очищенное от этого фактора, снизилось с пиковых значений марта-апреля, но остается выше уровней, соответствующих инфляции 4% в пересчете на год», — говорится в пояснении ЦБ.

Согласно статистике регулятора, резкий скачок трендовой инфляции произошел в марте — тогда показатель вырос до 9,52% с 6,42% в феврале.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

