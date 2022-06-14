ЦБ предложил россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Регулятор последнее время получает много жалоб на оформление кредитов или займов без согласия человека. Для борьбы с этим видом мошенничества Банк России предложил позволить гражданам фиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Соответствующие законодательные предложения уже направлены на межведомственное согласование, сообщается на сайте ЦБ.

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«Человек сможет в бюро кредитных историй поставить специальную отметку "запрещаю выдавать мне кредит". Это может быть частичный запрет по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), на отдельные виды кредитов и займов, либо же полный запрет. При этом человек может отказаться от этого запрета, а потом опять ввести его. Причем, сможет делать это бесплатно и столько раз, сколько ему нужно», — пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он отметил, что после снятия запрета, кредит можно будет взять только через два дня опять же в целях защиты от мошенников. Необходимо, чтобы прошел некий «период охлаждения», и если человек берет кредит под давлением, он сможет вовремя одуматься.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — добавил Мамута.

Подробные условия работы этого механизма будут установлены нормативным актом Банка России.