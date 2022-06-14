ЦБ предупредил банки о недопустимости комиссий по счетам и вкладам

Банк России подготовил для кредитных организаций информационное письмо, предупреждающее о незаконности введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия. Документ, опубликованный на сайте ЦБ, также направлен на предупреждение аналогичных действий в отношении банковских вкладов.

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«Банк России считает указанные практики не соответствующими интересам потребителей, поскольку они не предполагают выраженного согласия потребителя на обслуживание на новых условиях, и будет проводить мониторинг действий кредитных организаций по увеличению/установлению комиссий по заключенным ими с гражданами договорам банковских счетов и банковских вкладов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. При необходимости Банк России будет применять соответствующие меры, предусмотренные федеральными законами», — говорится в письме Центробанка.

По данным ЦБ, ряд кредитных организаций включает в договоры банковского счета с потребителями положения о своем праве в одностороннем порядке осуществлять действия по увеличению или установлению комиссионных вознаграждений за проведение операций и в дальнейшем реализует указанную возможность. Кроме того, некоторые банки использует практику согласования соответствующих изменений, при которой офертой выступает публикация кредитной организацией изменений на своем официальном сайте, а акцептом считается отсутствие выраженных потребителем возражений.

«Уведомление клиентов кредитной организации об изменении условий путем размещения на ее официальном сайте соответствующей информации не может расцениваться как надлежащее изменение условий договора. В случаях с клиентами — физическими лицами изменение договора банковского обслуживания должно быть совершено в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на новых условиях», — говорится в письме регулятора.