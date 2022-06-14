Центробанк разберется с каждым

Глава Центробанка Эльвира пообещала детально разобраться с каждым банком, который ввел комиссию по валютным счетам. О подобном нововведении или подобных планах уже сообщили ряд кредитных организаций, в числе которых Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Росбанк и «Уралсиб». Регулятор подчеркнул, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

В частности, сообщает «Интерфакс», в конце прошлой недели Тинькофф банк, который с конца мая перестал открывать вклады в валюте, сообщил о новых мерах по девалютизации баланса: с 23 июня вводится комиссия за обслуживание счетов в иностранной валюте. В банке пояснили, что эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции кредитной организации.

Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. В банке указали, что суммы, превышающие 1000 у.е. в обозначенных валютах, хранит на своих счетах незначительная часть клиентов. Аналогичную практику банк в ближайшее время распространит и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.

С 23 июня банк также перестает открывать накопительные счета в валюте – такие счета можно будет открыть только в рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, а хранящиеся на них средства переведены на счета клиентов в этих же валютах. Таким образом, владельцы накопительных счетов после перевода средств на карточные счета также будут вынуждены платить комиссию.

В свою очередь, Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.). Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е.

Недовольны не только клиенты

Действия банков вызвали отрицательные эмоции не только у клиентов. Без понимания к инициативе отнеслись и в Банке России. Как говорится в сообщении ЦБ, «по текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо».

Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, подчеркнули в Банке России.

Впрочем, признал регулятор, после введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Эту позицию на пресс-конференции озвучила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам, – – передает Finmarket ее слова. – Что касается вкладов, хочу ещё раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберёмся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять.»

Не стоит напрягать клиентов и ЦБ

Само действие банков по взиманию комиссии за обслуживание счетов вполне понятно, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сегодня финансовые организации не имеют возможности зарабатывать на валюте никаким образом, кроме обменных операций. Валютного кредитования нет, инвестиции в процентные валютные бумаги невозможны. То есть, для банков валюта становится абсолютным пассивом, который ещё требует определённых финансовых расходов. В РФ законодательство запрещает отрицательные ставки по вкладам, поэтому единственный способ заработать на валютных депозитах – комиссия за обслуживание, или осуществление различных операций.

Между тем, интересы банка наталкиваются на интересы вкладчиков, которые добровольно пошли на договор с финансовой организацией и разместили свои средства на валютном счёте, дабы финансовая организация могла ими воспользоваться для взаимной выгоды. То есть, объясняет эксперт, изменение условий по открытым счетам не должны ухудшать прежнее состояние дел. В отношении новых счетов существует добровольный выбор вкладчика. Однако и в этом случае стоит проверить возможность введения комиссии на соответствие российскому законодательству.

Банки весьма вольно трактуют свои обязанности по различным вопросам и редко работают исключительно в интересах вкладчиков, считает Кочетков. Однако существенные комиссии за ведение валютных счетов – это уже явный перебор. Клиент может проголосовать ногами не только по валютным позициям, но и по рублёвым. Кроме того, сегодня подобные действия не согласуются с целями Центробанка, который пытается вернуть интерес к валюте в условиях ограничений на её использование. Высокая комиссия вкупе с плохой доступностью наличной валюты ставит клиентов в крайне уязвимое положение.

Конечно, говорит аналитик, если ваш банк не вводит дополнительные сборы на уже открытые счета, то трогать их не стоит. Если же банк настаивает на этом, то нужно дождаться разъяснений ЦБ РФ и затем уже принимать решение в отношении финансовой организации и присутствия в ней своих денег. Банкам пора понять, уверен Андрей Кочетков, что в условиях довольно высокой конкуренции ценность лояльного клиента существенно возрастает, а перенос своих проблем на его плечи может стать фатальной ошибкой для развития бизнеса.

Те, кто не хотят платить комиссию, все равно заплатят

Процесс девалютизации в России абсолютно очевиден, указывает в свою очередь вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF Арам Налбандян. Такой курс был намечен еще несколько лет назад. Сейчас обстоятельства вынуждают население и финансовые структуры к скорейшему отказу от популярных, ходовых валют – во многом из-за санкций.

Над судьбой валютных счетов банки и ЦБ думали уже давно. Но все упиралось в изменения нормативных актов, поэтому процесс долго не запускался. В определенный период предполагалось введение отрицательных ставок по валютным счетам, но до сих пор этот вопрос остается открытым, так как нормативные акты не приняты регулятором. Учитывая события последних месяцев, финансовые организации стали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов, потому что любые финансовые инструменты в валюте в текущих условиях несут высокий риск и для банков, и для ЦБ.

Для тех, кто не хочет платить за обслуживание, есть несколько вариантов. Первый – перевести валюту в банк, который не ввел комиссию за обслуживание счетов. Некоторые банки даже не берут сейчас комиссии за переводы через SWIFT. Правда, существует вероятность, что тенденции вводить комиссии за обслуживание рано или поздно последуют все. Кроме того, если перевести сейчас деньги в другой банк, их точно нельзя будет снять до 9 сентября 2022 года, поэтому переводить есть смысл только те средства, которые поступили на счета после 9 марта 2022 года, либо те, которые превышают лимит выдачи в 10 тыс. долларов.

Второй – снять наличные. Если такая возможность есть. Напомню, что доллары и евро, поступившие на валютные счета или вклады после 9 марта 2022 года, нельзя снять до 9 сентября 2022. Также установлен общий лимит на снятие наличной валюты в этот период – не больше 10000 долларов.

Третий способ – перевести в валюту, по которой взимается плата за обслуживание счета, в другую, по которой нет комиссий (валюту стран ЕАСЭ, юань и т.д.). Также можно разбить свои средства на несколько счетов, сумма на каждом из которых не будет превышать бесплатного лимита. Например, некоторые бесплатно готовы обслуживать счета до 1000 у.е., другие – до 5000 у.е. и т.д. Конечно, если банк такое допускает – в некоторых банках физическое лицо может иметь не более одного долларового счета.

Еще один вариант – отправить деньги на собственный счет за границей или родственникам. Сейчас лимит таких переводов увеличили до 150 тыс. долларов. Ну, и наконец –конвертировать в рубли. Надо заметить, что это сейчас самый невыгодный сценарий, потому что курс доллара к рублю на исторических минимумах.

Возможно, предполагает Арам Налбандян, из-за введения комиссий по валютным счетам вырастет спрос на банковские ячейки, куда переложат средства те, кто сможет их обналичить. Хотя при таком варианте тоже существует плата за обслуживание, которая сопоставима, а в некоторых случаях и превышает, процент за обслуживание валютных счетов.