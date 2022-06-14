Мировая рецессия не поможет снизить цены на нефть

«Цены на нефть могут вырасти до невиданных высот в случае запрета на поставки российской нефти», - заявил сегодня министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Кроме того, он отметил, что страны ОПЕК+ не успевают наращивать добычу в рамках установленных квот. Одних только усилий Саудовской Аравии недостаточно для удовлетворения спроса, и в настоящее время страны в составе ОПЕК+ вместе добывают на 2,6 млн баррелей в сутки меньше согласованного объема.

Таким образом, баланс рисков на нефтяном рынке смещен в сторону дальнейшего повышения нефтяных котировок. В ближайшей перспективе нефть марки Brent может подорожать до годовых максимумов в районе 130 долларов США за баррель, если преодолеет сопротивление в области 124,5-125 долларов США за баррель. Падение котировок в условиях недостаточного предложения нефти представляется менее вероятным сценарием, во всяком случае до тех пор, пока цены на нефть остаются выше технической поддержки на уровне 119-119,5 долларов США за баррель нефти марки Brent.

Напомним, что в понедельник, 13 июня, цены на нефть снизились в первой половине дня на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках, но затем уверенно восстановились, завершив день вблизи трехмесячных максимумов. Причиной этого краткосрочного снижения стало ухудшение настроений инвесторов в отношении рискованных активов. Опубликованные на прошлой неделе в пятницу данные по инфляции в США спровоцировали падение глобальных фондовых индексов, которое продолжилось в понедельник и перекинулось на сырьевые рынки. В результате цены на нефть марки Brent в понедельник утром опустились ниже 120 долларов США за баррель, достигнув дневного минимума в районе 119 долларов США за баррель.

Тем не менее во второй половине дня нефтяные котировки уверенно восстановились, примерно до 123,50 долларов США на баррель нефти марки Brent. Как считает большинство аналитиков, цены на нефть марки Brent зажаты в диапазоне 120-125 долларов США за баррель. Факторы повышения – ограничения на поставки российской нефти, усугубляющие дефицит. Факторы снижения – ожидание мировой рецессии, которое должно повлечь снижение спроса на нефть. Представляется однако, что существует недооценка постоянного дефицита энергоресурсов на мировом рынке, который не может быть устранен даже в случае ожидаемого снижения темпов роста мировой экономики.