Управление через обучение: для чего руководители идут учиться на МВА

Сегодня от решений, принятых руководителями и собственниками бизнеса, зависит благополучие отдельных сотрудников, компаний и даже отраслей. В поисках новых идей для бизнеса многие идут учиться. Зачем топ-менеджменту это необходимо и почему в начале 2022 года отмечался высокий спрос на дополнительное образование? Об этом «Эксперту» рассказал исполнительный директор Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров.

— Какие программы предлагает школа бизнеса МИРБИС и кому?

— Мы предлагаем целый ряд программ, среди которых ключевыми являются программы профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования (МВА)», и «Мастер делового администрирования (Executive MBA) — стратегическое и корпоративное управление»для руководителей высшего звена и собственников бизнеса.

Наша целевая аудитория — менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели, собственники бизнеса, которые идут на программы профессиональной переподготовки с очень разными задачами. Как правило, их интересует систематизация знаний, развитие управленческих навыков и системного мышления и, конечно, общение с единомышленниками — руководителями из разных отраслей. У руководителей зачастую нет возможности учиться на длительных системных программах профессиональной переподготовки, однако в определенный момент формируются вышеназванные задачи и мы получаем заявку на обучение.

— Почему программы МВА и ЕМВА остаются актуальными сегодня?

— Вчера мы говорили о том, что COVID-кризис внес много новых акцентов. Экономическая ситуация была слишком неопределенной и непредсказуемой. Сегодня, в условиях санкций, когда, например, некоторые цепочки поставок полностью разрушены, кто-то из руководителей сказал бы, что вчера было куда проще.

Опять-таки вчера были высоки запросы на кросс-функциональные навыки и компетенции (маркетинг и ИТ, финансы и цифра, и так далее). Сейчас они трансформировались в системное понимание бизнеса и процессов. Одна из наших ключевых задач — развитие у слушателей управленческих навыков и системного мышления.

Еще один важный момент — новые идеи и решения для бизнеса. Их нужно искать с учетом специфики времени, когда руководителям нужны новые, нетривиальные идеи. Недавно на собеседовании на программу Executive MBA один коллега — директор по развитию крупной строительной компании — сказал примерно следующее: «Решения “заезжены”, конкуренты очень по-разному себя ведут, цифровизация уже глубоко проникла в жизнь, и это не тренд, а у потребителей возникают нестандартные запросы, поэтому через обучение я попробую сформировать для компании новую дорожную карту».

— Обучение требует больших инвестиций — как финансовых, так и временны́х. Как с этим обстоят дела сейчас?

— Большинство управленцев знают, что новые знания и компетенции — это инвестиции в себя. И в связи со сложившимися обстоятельствами в начале этого года многие начали вкладываться в бизнес-образование. Они хорошо понимают: четкие бизнес-процессы и слаженная работа, определение трендов и (или) кризисных сигналов еще на раннем этапе — это жизненно важно для них самих и для компании (бизнеса).

Крайне важным в процессе получения дополнительного образования остается общение — внутри группы, с коллегами из других групп, с преподавателями, экспертами, которых мы приглашаем на дополнительные семинары и мастер-классы.

В связи с тем, что для многих компаний привычные контакты с покупателями, потребителями, партнерами приходится переформатировать, слушатели-руководители часто обращаются друг к другу с вопросами и советами относительно той или иной ситуации.

Все это — общение, советы, взаимный консалтинг, если хотите, — значительно обогащает руководителей в течение полутора-двух лет обучения.

— Что вызывает наибольший интерес у потенциальных слушателей?

— Если брать интерес к дисциплинам в программах МВА и ЕМВА, то это все те же стратегический и операционный менеджмент, управление финансами и рисками. Слушатели выполнят много домашних заданий, и, как правило, они делают их на материале своих компаний. Это и есть та самая проработка задач и кейсов уже в процессе обучения, но за основу мы часто берем не абстрактные задачи и кейсы, а то, что наболело у слушателей.

Если говорить в целом, то, конечно же, руководителей интересует практическая направленность обучения.

Например, у нас в МИРБИС в программе «Executive MBA — Стратегическое и корпоративное управление», где учатся руководители высшего звена и собственники бизнеса, есть большой сквозной проект из трех частей. По сути, это объединение дисциплин общего, стратегического и операционного менеджмента.

Слушатели проводят диагностику своей компании или бизнеса, затем формируют стратегический концепт-план, а затем его операционализацию. В итоге в ходе обучения руководитель проводит глубокий анализ состояния компании, готовит новую стратегию и ее пошаговую реализацию. Так теория прямо на глазах превращается в практику, а решения — во внедрение в реальном бизнесе.

Каждая часть проекта защищается перед группой и преподавателями. Коллеги по группе задают вопросы, преподаватель часто дает рекомендации, что бывает весьма полезно, так как коллеги из других отраслей могут посмотреть на представленную проблематику под другим углом зрения.

Да и в рамках подготовки к проекту руководители ведут большую практическую работу: общаются с подчиненными, взаимодействуют с руководителями других подразделений. Потом аккумулируют информацию. Бывает, что у руководителей оценки получаются одни, у руководителей ключевых подразделений — другие, а у подчиненных — третьи. И это очень полезно с точки зрения выработки дальнейших решений как на уровне руководства компании в целом, так и в плане коммуникаций между топ-менеджментом и мидл-менеджментом.

Практичность программ подтверждается отзывами и опросами выпускников. Так, в 2021 году этот показатель в программах МИРБИС выпускники оценили на 9 баллов из 10.

— Как выстроены ваши занятия, в чем их особенность?

— Мы много общаемся, обсуждаем, что происходит в компаниях, в бизнесе, кто сталкивается с какими проблемами. Нетворкинг — это очень большая часть процесса обучения, особенно для руководителей. Именно поэтому, кстати, в период пандемии мы не перевели очное обучение на дистанционку. Ведь очень важно для руководителя, особенно сегодня, коммуницировать. Важно понимать, что иногда в самом разговоре в перерывах и тем более на занятиях в обсуждении конкретной ситуации рождаются решения.

Специфика программ также заключается в том, что они объединяют ключевые управленческие дисциплины в рамках одного курса МВА и Executive MBA. То есть в течение двух лет идет изучение экономики принятия решений для бизнеса, общего, стратегического и операционного менеджмента, управления финансами компании, управления персоналом, новых маркетинговых решений, управления потребительской ценностью, организационного поведения, профессиональных навыков менеджера, антикризисного управления. Это масса дисциплин, которые объединены в одну систему.

В рамках этой системы идет большая работа над кейсами, которые представляют преподаватели и которые слушатели предлагают в качестве интересных ситуаций из своей практики. Задания и проекты выполняются не только индивидуально, но и в мини-группах по два-три человека, и в составе больших групп по десять-пятнадцать человек.

— Как бы вы кратко охарактеризовали: что есть бизнес-школа для руководителя?

— Бизнес-школы сегодня — это экосистема, где сосредоточены новые источники знания, наиболее активные менеджеры, практики бизнеса, методологи и опытные консультанты. Обучение может вносить коррективы в профессиональную траекторию руководителя при условии, что он открыт изменениям; появляется возможность общения с коллегами (дискуссии, консультации, советы и тому подобное), где сама среда неконкурентная, а способствующая и развивающая. Именно таким образом мы строим экосистему МИРБИС, которая открыта для руководителей и бизнеса.