В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Ясиноватой и Макеевки из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

Уточняется, что в 10:38 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой, в 10:41 — по Донецку, в 10:43 — по Макеевке. В общей сложности было выпущено 30 снарядов. Сообщается, что с утра украинские силовики обстреляли из «Градов» поселок Красный Партизан и Пантелеймоновку.

Как отметили в представительстве ДНР в СЦКК, утром Донецк также был обстрелян из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая находится на вооружении стран НАТО. Украинские силовики выпустили по городу три снаряда такого калибра из населенного пункта Авдеевка.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ДНР запросила дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. «Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — написал глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В понедельник, 13 июня, по Донецку было выпущено рекордное за время конфликта в Донбассе число ракет. Были применены РСЗО «Ураган» и «Град», орудия полевой артиллерии калибрами 155, 152 и 122 мм, а также тяжелые минометы. Согласно последним данным МЧС ДНР, в результате обстрелов ВСУ на территории республики за сутки погибли пять человек, еще 35 мирных жителей получили ранения.

Как отмечает ТАСС, западные страны, в том числе Канада и США, отправили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм и боекомплект к ним. Кроме того, известно о применении ВСУ французской самоходной артиллерии CAESAR того же калибра.