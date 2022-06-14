В компании «Энел Россия» рассказали об изменениях в руководстве

Директором по правовым вопросам «Энел Россия» (входит в итальянскую группу Enel) назначена Наталья Равелева.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что Равелева работает в «Энел Россия» на протяжении 11 лет, в сфере энергетики она 20 лет.

Должность директора по корпоративным отношениям занял Андрей Зонтов. Эту работу он будет совмещать с должностью корпоративного секретаря. Зонтов работает в «Энел России» с 2010 года.

Итальянская группа Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. В РФ компания представлена компанией «Энел Россия», производственными филиалами которой являются три газовые станции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. В мае прошлого года «Энел Россия» также запустила Азовскую ВЭС (90 МВт). Кроме того, компания реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт).

Чистая прибыль «Энел Россия» за первый квартал текущего года по МСФО выросла на 21,5%, до 1,91 млрд рублей. Выручка увеличилась на 19,2%, до 14,65 млрд. Показатель EBITDA поднялся на 32,8% и составил 3,25 млрд рублей. Чистый долг компании сократился с 26 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 24,8 млрд по состоянию на 31 марта 2022-го. Полезный отпуск электроэнергии в первом квартале вырос на 10,7%, до 6,1 тыс. ГВтч. Продажи электроэнергии увеличились на 10%, составив 6,79 тыс. ГВтч. Продажи тепла упали на 3,6%, до 1 42 тыс. Гкал.

В конце апреля стало известно, что совет директоров «Энел Россия» избрал на должность генерального директора Жанну Седову, которая ранее занимала пост директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям. Сообщалось, что Стефан Звегинцов, возглавивший компанию два года назад, продолжит свою карьеру «в периметре группы Enel».

В марте главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче заявил, что холдинг рассматривает в отношении российских активов «все возможные варианты». По его словам, компания не планирует расширять бизнес в РФ.