В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв

В городе Клинцы (Брянская область), расположенном в 50 километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв.

По данным очевидцев, в небе летают вертолеты, почти по всему городу в квартирах пропали свет и вода, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что пострадала одна женщина, ей оторвало ногу.

В Telegram-каналах появились первые кадры с места происшествия, на которых видны обломки разорвавшегося снаряда. Как отмечает, в частности, Readovka, судя по видео, речь идет о ракете «Точка-У».

В субботу, 11 июня, местные СМИ сообщили, что около шести утра в одном из районов Клинцов загорелась воинская часть, пожар был потушен сотрудниками МЧС. Седения о причинах возгорания или пострадавших не уточнялись.

На прошлой неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз продлил высокий («желтый») уровень террористической опасности в регионе. Он будет действовать до 24 июня. Прежний «желтый» уровень действовал до 7 июня.