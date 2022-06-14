В Кремле прокомментировали информацию об отъезде миллионеров из России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ результаты исследования консалтинговой компании Henley & Partners (H&P), согласно которым до конца года нашу страну могут покинуть 15 тыс. долларовых миллионеров.

По словам представителя Кремля, о таких тенденциях ему ничего неизвестно, и он не знает, на чём основаны данные компании, опубликовавшей их, передаёт РИА Новости.

«Мы не замечаем эту тенденцию, – подчеркнул Песков. – Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чём она пришла к таким выводам».

На уточняющий вопрос, есть ли у российских властей какие-то планы или стратегии, чтобы заинтересовать состоятельных людей в том, чтобы они не покидали страну, пресс-секретарь президента России ответил, что на смену закрывшимся возможностям приходят новые.

«Как раз эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме», – резюмировал он.

Напомним, в некоторых СМИ появилась информация, что согласно исследованию Henley & Partners (H&P), Россию до конца года могут покинуть 15 тыс. долларовых миллионеров, что составляет около 15% их общего количества.

