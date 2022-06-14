В Минфине объяснили цель засекречивания конкретных расходов бюджета

Минфин РФ ограничил публикацию данных по бюджетной отчетности, представив только общую сумму исполненных расходов, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций, сообщили в пресс-службе ведомства. Месяцем ранее Минфин еще выкладывал информацию об исполнении расходов в разрезе госпрограмм («Национальная оборона», «Здравоохранение», ЖКХ и др), а также по разделам и подразделам бюджета.

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«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», — говорится в сообщении Минфина.

В частности, Минфин перестал публиковать данные об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета и в разрезе госпрограмм, а также об источниках финансирования дефицита бюджета.