Крупнейший производитель путевой техники юга России увеличит производство на 9%

В текущем году АО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского» (ТМЗ, Краснодарский край) намерено нарастить производство путевой техники на 9% по сравнению с прошлым годом.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, предприятие планирует выпустить 75 единиц техники; в денежном выражении объем производства превысит 3,3 млрд рублей — по отношению к 2021 году рост составит 38%. В частности, объем производства автомотрис превысит 55 единиц, мотовозов — 13 машин.

Сообщается, что в 2021 году предприятие выпустило 69 машин. Объем реализации составил 73 единицы, в том числе 49 по заказу ОАО «РЖД», 19 — для промышленных и строительных предприятий. Пять единиц было отправлено за границу; впервые был осуществлен экспорт в Гвинею. Основными зарубежными покупателями мотовозов и автомотрис машзавода являются Белоруссия и Казахстан.

В 2022 году предприятие сосредоточится на запуске универсального комплекса для бурения скважин в скальных породах (УКБС). Кроме того, компания разрабатывает проект четырехосной машины с газовым двигателем для филиала «Норникеля» и готовит опытный образец устройства для очистки гололеда.

ТМЗ выпускает путевые машины для ремонта и содержания железнодорожного пути, а также для работ на контактной сети электрифицированных железных дорог. Ведущим покупателем продукции предприятия выступает холдинг РЖД, на который приходится до 75% от общих объемов продаж. Завод находится под управлением ООО «Путевые машины».