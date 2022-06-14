Ветеран израильской разведки оценил изменившуюся тактику России в ходе спецоперации на Украине

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми оценил изменившуюся тактику российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, объяснив, почему поменялись отдаваемые приказы.

По его словам, все уже обратили внимание на то, что приказы с начала спецоперации России на Украине кардинально изменились, передаёт РИА ФАН.

«Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию, подчеркнул он. – То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. То есть, вы войдёте на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется ещё несколько дней, так пусть будет ещё несколько дней. Никто никуда не торопится».

Ветеран израильской разведки также отметил, что в последнее время ВСУ несут всё большие и большие потери и скоро можно будет говорить о практически полном их уничтожении.

«Главный приказ – это уничтожение украинской армии при том, что своих солдат надо беречь и не бросать в бой насколько это возможно. При таком раскладе, украинские войска вряд ли смогут не то что переломить, но хотя бы по минимуму изменить ситуацию в свою пользу. Их скоро просто не станет. Это уже прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе», – резюмировал Кедми.

Как ранее сообщал «Эксперт», глава Минобороны Сергей Шойгу поставил перед российской армией новые задачи в рамках специальной военной операции России на Украине, которые ускорят её темпы.

Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе.