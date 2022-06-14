Вице-мэр Ефимов: два участка бывшей промзоны в Ярославском районе реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

Власти Москвы одобрили преобразование двух участков бывшей промзоны «Северянин» в Ярославском районе. Объем инвестицию в редевелопмент участков общей площадью более 27 га составят почти 38 млрд рублей. Об этом сообщил 14 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Территории находятся недалеко от станции Ростокино, рядом с национальным парком “Лосиный остров”. Инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят почти 38 млрд рублей, а в бюджет города ежегодно будут поступать почти 584 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас эта территория фактически не вовлечена в оборот, на ней расположены склады, гаражи и автосервисы. Вместо них здесь «появятся современные промышленные предприятия, новые детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, жилые дома», уточнил вице-мэр. По его оценке, реализация этих проектов позволит создать 2,5 тыс новых рабочих мест.

Инвестор проекта пока не выбран: по оценкам властей Москвы, заняться редевелопментом смогут либо собственники, либо город, либо инвесторы, которые получат такое право на торгах. В последних двух случаях правообладателям земель компенсируют их стоимость.

Всего на двух участках планируется построить более 367 тыс кв м недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман. «Высокотехнологичные компании займут 23 тыс кв м территорий, на площади почти 42 тыс кв м появится общественно-деловая застройка, а 302 тыс кв м предоставляются под жилые дома», – рассказал он. Инвестор также построит и безвозмездно передаст городу здание, где появится женская консультация, два образовательных комплекса с детскими садами на 325 детей и школами на 650 учеников. Кроме того, тут заработает физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и другими спортивными зонами. На одном из участков планируется возведение храма.

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей. На данный момент правительством Москвы заключено 7 таких соглашений с инвесторами. Два из них — в текущем году (о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево»).